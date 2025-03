Harry Potter, addio a Simon Fisher-Becker: era uno dei fantasmi di Hogwarts

È scomparso all'età di 63 anni l'attore britannico Simon Fisher-Becker, conosciuto per i suoi ruoli in diversi film e serie tv soprattutto britanniche.

La morte dell'attore è avvenuta nella giornata di domenica ed è stata confermata pubblicamente dal marito, Tony Dugdale in un post su Facebook. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle cause del decesso.

Un fantasma di Hogwarts in Harry Potter

Fisher-Becker era noto per aver recitato in Doctor Who e in Harry Potter e la pietra filosofale, interpretando il Frate Grasso, uno dei fantasmi che circolano all'interno delle mura di Hogwarts.

Kim Barry, agente dell'attore, ha rilasciato una dichiarazione alla CNN:"Non ho perso soltanto un cliente, Simon Fisher-Becker, ma anche un caro amico con cui ho condiviso 15 anni di amicizia. Mi ha aiutata enormemente ed è stato sempre gentile, premuroso e interessato a tutti".

La carriera di Simon Fisher-Becker

Una carriera televisiva iniziata negli anni '90, con diverse apparizioni nelle serie Hale & Pace e One Foot in the Grave, il volto di Simon Fisher-Becker era universalmente noto soprattutto per la sua breve apparizione in Harry Potter e la pietra filosofale, nel ruolo del Frate Grasso sbuca nella Sala Grande durante la cena degli studenti. È il fantasma della casa di Tassorosso, allegro e molto indulgente.

Fisher-Becker è stato anche un volto noto nella storica serie della BBC, Doctor Who, recitando nei panni di Dorium Maldovar. In una delle sue ultime interviste rilasciata nel 2023, Simon Fisher-Becker ha elogiato gli attori con i quali ha lavorato nel corso della carriera.

Maggie Smith con Emma Watson, Rupert Grint e Daniel Radcliffe in una scena di Harry Potter e la pietra filosofale

"La maggior parte di coloro con cui ho avuto piacere di lavorare, specialmente quelli più famosi, sono stati incredibilmente gentili e disponibili" aveva confessato. Uno dei suoi ultimi lavori è il radiodramma The Hawk Chronicles, al quale lavorava dal 2018.