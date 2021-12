Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, il poster mostra le star insieme

HBO Max ha condiviso online un poster dell'attesa reunion di Harry Potter realizzata per il ventesimo anniversario della saga cinematografica.

Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts, l'atteso evento televisivo dedicato alla reunion delle star della saga cinematografica ha ora un nuovo poster che mostra tutti gli attori insieme sul set.

L'immagine promozionale ritrae infatti Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in primo piano, con alle spalle gli interpreti di personaggi amati come Neville, Ginny, Draco e i gemelli Weasley.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, il poster dell'evento

Nello speciale, in onda in Italia il 1 gennaio su Sky e NOW, Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint ricorderanno la loro esperienza sul set della saga fantasy partendo proprio là dove tutto ha avuto inizio. Lo speciale sulla retrospettiva celebra i 20 anni dall'uscita del primo film del franchise, Harry Potter e la pietra filosofale, con interviste e conversazioni sul cast.

Harry Potter e la pietra filosofale: 10 cose che (forse) non sapete sul film

In aggiunta ai tre protagonisti, Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts vedrà gli interventi di Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis ed Evanna Lynch.

Lo speciale onorerà la magia dietro la realizzazione dei film e la bellissima famiglia creata nei Warner Bros. Studios di Londra due decenni fa, celebrando anche l'impareggiabile lascito del franchise cinematografico di Harry Potter e il suo impatto indelebile sui cuori, le menti e l'immaginario delle famiglie e dei fan di tutto il mondo.