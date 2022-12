Harry Potter 20° Anniversario e Animali Fantastici – I Segreti di Silente arrivano su Infinity+

Harry Potter 20° Anniversario - Ritorno a Hogwarts e Animali Fantastici - I Segreti di Silente sono in arrivo in Premiere su Mediaset Infinity con Infinity+ dal 2 all'8 dicembre.

Infinity+ si immerge nel fantastico mondo dell'amatissima saga di Harry Potter con un doppio appuntamento: lo speciale Harry Potter 20° Anniversario - Ritorno a Hogwarts e il lungometraggio Animali Fantastici - I Segreti di Silente, entrambi disponibili in Premiere su Mediaset Infinity con Infinity+ dal 2 all'8 dicembre.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, una scena

Nel documentario Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, i protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint ed Emma Watson, insieme agli altri interpreti e registi della celebre saga, tornano a Hogwarts per raccontare aneddoti e ricordi legati alla serie di film.

Animali Fantastici - I segreti di Silente: Jude Law in un'immagine del film

Animali Fantastici - I segreti di Silente, terzo capitolo della saga prequel di Harry Potter diretto da David Yates, segue le vicende di Newt Scamander e Albus Silente che cercano di ostacolare il mago oscuro Gellert Grindelwald.

Il professor Albus Silente (Jude Law) sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald (Mads Mikkelsen) è intenzionato a prendere il controllo del mondo magico. Non essendo in grado di fermarlo da solo, Silente affida al magizoologo Newt Scamander (Eddie Redmayne) il compito di guidare un'intrepida squadra di maghi, streghe e un coraggioso Babbano pasticcere in una pericolosa missione, dove incontrano vecchie e nuove creature e si scontrano con la crescente legione di seguaci di Grindelwald.