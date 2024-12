Harley Quinn sbarca a Metropolis: eccola insieme a Superman e Joker nella quinta stagione

Il trailer della quinta stagione di Harley Quinn è stato appena diffuso in streaming e ci offre un primo sguardo a ciò che Harley e la sua banda di criminali e compari faranno.

Dopo quattro stagioni in cui hanno ripetutamente creato scompiglio e salvato Gotham, Harley e Poison Ivy si dirigono verso pascoli più verdi: Metropolis. La nuova città porterà con sé una serie di nuovi personaggi con cui Harley potrà interagire, tra cui Lena Luthor, Brainiac, l'Incantatrice e altri ancora (Superman compreso) che si possono vedere nel trailer.

Ma non preoccupatevi, anche i vecchi amici (e nemici) di Harley a Gotham faranno la loro comparsa, come Joker, Clayface, King Shark e Frank the Plant. Il debutto sulla piattaforma Max è previsto per il 16 gennaio 2025, mentre non c'è ancora una data d'uscita per l'Italia, dove la serie è ancora inedita.

È stato pubblicato anche un nuovo poster di Harley Quinn, che mostra Harley, Ivy e il resto del loro gruppo di amici malvagi mentre camminano lungo una strada di mattoni gialli (un cenno al Mago di Oz) e ammirano la Metropolis dal suo aspetto pulito e futuristico. "Non siamo più a Gotham", recita la tagline del poster, che è un altro riferimento al film originale del Mago di Oz del 1939.

Kaley Cuoco e Lake Bell riprendono i loro ruoli da protagoniste delle precedenti quattro stagioni, rispettivamente nei panni di Harley Quinn e Poison Ivy. Tornano anche James Adomian come Bane, Diedrich Bader come Batman/Bruce Wayne, Ron Funches come King Shark, Natalie Morales come Lois Lane, JB Smoove come Frank la Pianta, Briana Cuoco come Batgirl, Sanaa Lathan come Catwoman, James Wolk come Superman e Alan Tudyk come Clayface e Joker, mentre Stephen Fry e Aisha Tyler si uniscono al cast vocale rispettivamente come Brainiac e Lena Luthor.

Creata da Justin Halpern, Patrick Schumacker e Dean Lorey, Harley Quinn ha debuttato nel novembre 2019 sull'ormai defunto servizio di streaming DC Universe. La serie si è quindi trasferita su HBO Max per la terza stagione, mentre la quarta è andata in onda su Max. La serie è stata accolta positivamente sia dalla critica che dai fan e ha ricevuto diversi premi, tra cui quello di miglior serie animata ai Critics' Choice Television Awards 2023.