Harley Quinn: parolacce e atti sessuali nel trailer dello speciale di San Valentino

Harley Quinn e Poison Ivy saranno protagoniste di uno speciale della serie animata per adulti, realizzato appositamente per San Valentino.

Arriverà il 9 febbraio su HBO Max lo speciale di San Valentino di Harley Quinn, serie animata per adulti che vede Kaley Cuoco (star di The Big Bang Theory) prestare la voce al noto personaggio dei fumetti DC. Lo speciale manterrà il tono irriverente e Rated R della serie originale, promettendo profanità e atti sessuali.

Nel trailer vediamo Harley e Ivy intente a compiere un rapporto sessuale così potente da dare il via a un incantesimo che spinge tutti i cittadini a recarsi per strada e spogliarsi dei propri vestiti.

Questa la sinossi ufficiale: Mentre Harley si impegna in modo ossessivo per far sì che il suo primo San Valentino con Ivy sia il migliore di sempre, gli sforzi di Bane per far colpo su un appuntamento inaspettato vanno terribilmente male. Nel frattempo, dopo uno sfortunato incontro online, Clayface si dedica all'amore per se stesso.

Nello speciale compariranno anche il demone Etrigan e il supervillain Darkseid. La terza stagione di Harley Quinn è andata in onda nel 2022, ma è già stata confermata una quarta. Il rinnovo di Harley Quinn è una notizia fantastica per i fan, che si stavano domandando cosa sarebbe successo alla serie da quando la cancellazione di Batgirl ha iniziato a gettare nel caos l'universo DC. Fortunatamente, quest'onda di incertezza non ha toccato lo show.