Happy Days, ecco come sono oggi Richie, Fonzie e gli altri dopo 50 anni: la foto e il video della reunion

Winkler, Howard e i colleghi di vecchia data Anson Williams e Don Most si sono ritrovati alla Steel City Con di Pittsburgh

Quattro ex-alunni della Jefferson High School si sono ritrovati dopo 50 anni questo fine settimana. Le star di Happy Days Henry Winkler, Ron Howard, Anson Williams e Don Most si sono riunite sabato per una speciale rimpatriata alla Steel City Con di Pittsburgh.

Winkler ha dichiarato alla folla mentre condivideva il palco con i suoi colleghi dell'amatissima sitcom degli anni '70 e '80: "_Questa è la prima volta che ci ritroviamo qui per parlare di Happy Days. È la prima volta che ci presentiamo in questo modo in 50 anni".

Mentre la folla applaudiva, Howard ha scherzato: "Ma sembrano 50 minuti perché ci stiamo divertendo davvero tanto a stare insieme e questa è stata la nostra grande scusa per riunirci, quindi grazie".

Happy Days: Henry Winkler, Ron Howard, Anson Williams e Don Most alla reunion

Il fenomeno Happy Days e l'omaggio agli attori scomparsi

Misty Rowe nel serial Happy Days, accanto a Ron Howard

Ambientata a Milwaukee, la serie seguiva la vita di una famiglia degli anni '50 e '60, concentrandosi sull'adolescente Richie Cunningham (Howard) e sugli amici Potsie Weber (Williams), Ralph Malph (Most) e il ragazzaccio locale Arthur "Fonzie" Fonzarelli (Winkler). Lo show è andato in onda per 11 stagioni sulla ABC dal 1974 al 1984, generando diversi spin-off, tra cui Laverne & Shirley e Mork & Mindy.

Ron Howard ed Erin Moran in una scena di Happy Days

Nel corso del panel Winkler ha anche elogiato il creatore della serie, Garry Marshall, e si è soffermato a ricordare i numerosi membri del cast che sono morti dopo la conclusione della serie: "Prima di tutto, Garry Marshall era un creatore brillante, un grande scrittore", ha esordito. "Hanno scelto un cast meraviglioso - alcuni di loro, purtroppo, non sono più sulla Terra con noi - ma lo abbiamo interpretato insieme, siamo rimasti insieme e abbiamo lavorato duramente insieme. Nessuno pensava di essere migliore degli altri".

Howard ha aggiunto: "Credo che questo sia stato un punto fondamentale. Lo show si è evoluto come un vero e proprio ensemble... Eravamo un'unità, eravamo una comunità, e inoltre, credo che per noi sia stata una specie di storia della nostra maturità. Stavamo crescendo attraverso questo processo. È stata un'esperienza di vita diversa da qualsiasi altra abbia mai conosciuto".