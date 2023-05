Happy Days, Henry Winkler sulla moto di Fonzie: "L'ho distrutta finendo sotto un camion"

Henry Winkler si è aperto per la prima volta a proposito dei fatidici 17 secondi che gli sono bastati per schiantarsi con la sua iconica moto sul set di Happy Days. Conosciuto per il suo ruolo di Arthur "Fonzie" Fonzarelli nel 1974, Winkler ha descritto dettagliatamente l'incidente, rivelando di essere finito sotto un camion.

Misty Rowe nel serial Happy Days, accanto a Ron Howard

"L'ho guidata per soli 17 secondi, all'inizio, salendo la collina. Questo è tutto", ha detto l'attore durante un'apparizione al The Jennifer Hudson Show. "Ricordo che c'è stato un momento... Ero sulla moto e tutto ciò che dovevo fare era darle gas e spostarla in avanti di poco. Ho accelerato ma non avevo idea di dove fossero il freno o il cambio, così sono partito in avanti".

L'attore 77enne ha ricordato di aver quasi investito il direttore della fotografia sul set prima di schiantarsi con la moto. "Lui è saltato in aria cercando di scappare lontano dalla strada", ha continuato la star. "Mentre io ho lasciato la moto e sono finito sotto un camion."

Henry Winkler è Fonzie nel telefilm Happy Days

"Tutti erano in preda al panico per la moto perché era in affitto", ha detto mentre il pubblico rideva. "E poi hanno chiesto: 'E tu? Stai bene?'" Dopo il caotico incidente, Winkler ha confessato di non aver mai più guidato la moto. "In realtà mi hanno sempre fatto paura", ha sottolineato Henry Winkler.