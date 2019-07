Hans Zimmer "tradisce" Christopher Nolan: "Dovevo occuparmi di Dune, ho rinunciato a Tenet"

Hans Zimmer ha rivelato i motivi per cui non si occuperà delle musiche del nuovo film di Christopher Nolan, spiegando perché ha preferito Dune.

Hans Zimmer ha dovuto rinunciare a comporre le musiche originali del nuovo film di Christopher Nolan perché ha preferito occuparsi di Dune.

L'artista ha rivelato quanto accaduto in una nuova intervista rilasciata a The Playlist in cui motiva l'interruzione della lunga collaborazione con il regista.

Hans Zimmer e Christopher Nolan hanno lavorato insieme in occasione dei film del Cavaliere Oscuro, Inception e Dunkirk, colonne sonore che hanno portato alla conquista di tre nomination agli Oscar. L'artista ha però spiegato che non avrebbe mai potuto rifiutare Dune, il nuovo adattamento della saga che è diretto da Denis Villeneuve.

Il compositore ha spiegato: "Dune è uno dei miei libri preferiti di quando ero un teenager. Adoro Denis, ovviamente, e il suo montatore Joe Walker. Abbiamo collaborato in occasione di 12 anni schiavo e Widows. Abbiamo iniziato a lavorare insieme nel 1988 per la BBC, ed è bello poter lavorare con chi ritengo di famiglia".

I brani originali ideati per Dune saranno ispirati al suo amore per la storia e alla sua conoscenza del romanzo scritto da Frank Herbert nel 1965, non avendo nemmeno mai visto il lungometraggio diretto da David Lynch. Zimmer ha raccontato: "Mi sto avvicinando al film in un modo davvero fresco, semplicemente ispirandomi al libro".

Christopher Nolan ha quindi deciso di affidare la colonna sonora del suo Tenet a Ludwig Goransson, già autore delle musiche di Black Panther, Fruitvale Station e Creed.

Hans ha concluso: "Devo fare Dune. Chris capisce che devo farlo. Andrà tutto bene. Io e Ludwig siamo amici. A parte la nostra amicizia, è davvero bravo".

Dune arriverà nei cinema americani il 20 novembre 2020, mentre Tenet sarà nelle sale già dal 17 luglio.

