Hammamet: il poster svela la data di uscita del nuovo film di Gianni Amelio

Al poster di Hammamet, nuovo film di Gianni Amelio, è affidata la data di uscita: il 9 gennaio 2020, appena in anticipo rispetto all'anniversario della morte di Bettino Craxi (avvenuta il 19 gennaio 2000), che del film è assoluto protagonista, interpretato da Pierfrancesco Favino.

Bettino Craxi è stato il segretario del Partito Socialista Italiano ed ex presidente del Consiglio che dominò la vita politica italiana degli anni '80. Dopo lo scandalo di Tangentopoli, ha passato sette anni proprio a Hammamet. Il Craxi di quegli ultimi anni sarà affidato a Pierfrancesco Favino, il poliedrico attore vincitore per ben due volte del David di Donatello, nel film che prende il nome da quella località, e che riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono passati vent'anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi nel silenzio. Basato su testimonianze reali, Hammamet non vuole essere una cronaca fedele né un pamphlet militante.

La narrazione ha l'andamento di un thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro mondo e cerca di scardinarlo dall'interno.

Nel cast di Hammamet anche Claudia Gerini, Omero Antonutti e Renato Carpentieri. L'ultimo lavoro di Gianni Amelio, arrivato nelle sale nel 2017, è La tenerezza, candidato a ben 8 David di Donatello, con il trionfo proprio di Carpentieri.