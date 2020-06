Hamilton: primo trailer ufficiale del musical in arrivo su Disney+

Disney+ ha finalmente rilasciato il primo trailer di Hamilton, il musical originale di Broadway firmato Lin-Manuel Miranda, che arriverà in anteprima mondiale sulla piattaforma streaming il prossimo 3 luglio 2020.

Nel trailer, i fan del musical Hamilton, girato dal vivo a Broadway dal Richard Rodgers Theater, sicuramente riconosceranno la musica dell'iconico numero d'apertura "Alexander Hamilton" e la canzone di successo di Goldsberry "Satisfied" intervallata da scene dello spettacolo. Nel video vediamo diversi componenti del cast, a partire da Lin-Manuel Miranda che interpreta il padre fondatore Alexander Hamilton, insieme a Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Anthony Ramos, Jonathon Groff, Okieriete Onaodowan.

Il musical, con una colonna sonora che contiene anche brani rap, è incentrato sulla figura di Alexander Hamilton, padre fondatore americano di cui non si conosceva molto. Figlio bastardo, nato ai Caraibi, che perde la madre a 12 anni e la sua città a 17 per un uragano, Hamilton arriva nelle colonie e nel 1776 a New York incontra Aaron Burr che resta affascinato dalla sua intelligenza. Hamilton segue la storia del protagonista, coinvolto nella rivoluzione d'indipendenza americana e che diventò braccio destro di George Washington.

La Disney ha pagato 75 milioni di dollari per acquisire i diritti sul musical di Lin-Manuel Miranda, una tassa molto alta per uno spettacolo presentato a Broadway nel 2015. Vi ricordiamo che ai Tony Awards 2016 Hamilton ha ottenuto 16 nomination da record e ne ha vinte 11, inclusa quella come miglior musical.