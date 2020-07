Hamilton, chiesta la cancellazione del musical da Disney+: "Era uno schiavista"

Hamilton, il pluripremiato musical ambientato ai tempi della Rivoluzione Americana attualmente su Disney+, è stato aspramente criticato su Twitter, dove è recentemente apparso l'hashtag #CancelHamilton. Il motivo? Celebrerebbe un uomo (Hamilton) che ha attivamente perpetrato comportamenti riconducibili allo schiavismo.

Hamilton: un momento del musical

Il film, celebre musical di Broadway vincitore di diversi Tony Award e persino un Premio Pulitzer - qui potete leggere la nostra recensione di Hamilton - è finalmente disponibile per la visione sulla piattaforma streaming di Disney+, ma non tutti ne sono felici.

C'è chi, infatti, come riporta il DailyMail, ne sta invocando la rimozione dal servizio e addirittura la cancellazione del musical. Il motivo sarebbe riconducibile al rapporto di Alexander Hamilton con la schiavitù.

"Com'è che Hamilton non è stato ancora cancellato? Alexander Hamilton possedeva schiavi e partecipava a loro commercio. Credo sia il casi di cancellare Hamilton" scrive un utente su Twitter.

"Hamilton partecipava al commercio degli schiavi. Buttate giù le statue ADESSO e #CancellateHamilton" ha scritto qualcun altro.

"Può Hamilton - uno show che celebra l'America i suoi fondatori - sopravvivere alla cancel culture?" si chiede Megyn Kelly, la presentatrice di NBC Today.

"Alexander Hamilton comprava e commerciava schiavi. Brodway cacellerà uno dei musical più redditizi di sempre?" si interroga similmente Nick Adams, autore e commentatore politico di stampo conservatore.

Intanto, lo stesso Lin-Manuel Miranda, scrittore, compositore e protagonista del musical commenta la questione della schiavitù e come viene affrontata nello show, ammettendo che forse se ne parla poco, ma rispecchia anche il poco fatto dagli stessi personaggi storici presi in considerazione. "Sebbene lui si sia fatto portatore di ideali anti-schiavitù, rimane complice del sistema. E oltre ad aver accusato Jefferson di ipocrisia sul fatto della schiavitù nel secondo atto, lo show non dice molto altro al riguardo, almeno nel resto del secondo atto. E credo che sia abbastanza onesto" ha dichiarato Miranda durante un'intervista con NPR.

"[Alexander Hamilton] Non ha fatto molto in merito. Nessuno di loro lo fece. Nessuno di loro ha fatto abbastanza. E questa cosa noi la diciamo, negli ultimi momenti. E adesso colpisce in maniera diversa questa cosa, perché se ne sta parlando tanto, stiamo davvero affrontando una situazione in cui ci si chiede 'Come fai a sradicare un peccato originale?'".

Per maggiori approfondimenti sul ruolo di Alexander Hamilton nella questione della schiavitù potete dare un'occhiata a questo articolo sul sito della Columbia University di New York.