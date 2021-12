Halo: Master Chief in azione nel primo trailer della serie tv

Paramount+ ha svelato il primo trailer di Halo, serie ispirata alla popolare saga di videogame, che vede in azione il personaggio di Master Chef.

Basata sull'omonima serie di giochi di fantascienza per Xbox, Halo è incentrata sulla guerra tra il Comando spaziale delle Nazioni Unite e la razza aliena nota come Covenant nel lontano futuro del 26° secolo. La serie si concentrerà sull'iconico Master Chief Petty Officer John-117 mentre combatte per salvare l'umanità e portare la pace nella galassia.

Cinema e videogiochi: l'attrazione (e imitazione) è reciproca

Il cast di Halo include Pablo Schreiber nel ruolo di Master Chief Spartan John-117; Natascha McElhone è la Dottoressa Dr. Catherine Halsey, geniale e misteriora creatrice dei supersoldati Spartan; Bokeem Woodbine è Soren-066, mercenario dalla morale complessa che vive ai margini della civiltà umana e Shabana Azmi è l'Ammiraglio Margaret Parangosky.

Tra i nuovi personaggi creati per la serie TV, Bentley Kalu interpreterà Spartan Vannak-134, un supersoldato ciberneticamente potenziato che funge di fatto da vice di Master Chief; Natasha Culzac vestirà i panni di Spartan Riz-028, una macchina per uccidere potenziata ciberneticamente; Kate Kennedy sarà Spartan Kai-125, un supersoldato spartano coraggioso, curioso e letale, e Yerin Ha sarà Kwan Ha, scaltra e audace sedicenne delle Colonie Esterne che incontra Master Chief in un momento fatidico per entrambi.