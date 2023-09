Halloween: in vendita la casa della famiglia Strode

La casa utilizzata per le riprese del cult horror Halloween è stata messa in vendita a una cifra milionaria, nonostante non si citi la saga nell'annuncio.

La casa usata per il film Halloween come residenza della famiglia Strode è ora in vendita.

Secondo quanto riportato da Collider, l'edificio può essere acquistato a un prezzo di ben 1,79 milioni di dollari.

Un edificio molto spazioso

La residenza scelta per le riprese di Halloween - La notte delle streghe comprende quattro stanze da letto, tre bagni e un garage che può contenere due macchine.

L'annuncio non ha però sfruttato la fama della saga horror, non essendoci alcun riferimento alle apparizioni della casa sul grande schermo.

Halloween - Genesi di una notte da incubo

La casa è situata nell'area sud di Pasadena ed è stata usata per girare alcune scene come quelle in cui Laurie Strode, interpretata da Jamie Lee Curtis, guarda fuori dalla finestra e vede Michael Myers (Nick Castle) tra i fili del bucato.

La saga horror è recentemente ritornata nelle sale con la trilogia sequel diretta da David Gordon Green, che ha riportato l'attrice sul set per interpretare l'iconico ruolo.