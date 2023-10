Halloween: in arrivo una serie tv per dare vita a un universo cinematografico prodotto da Miramax

Miramax ha ottenuto i diritti televisivi della saga horror di Halloween con l'intenzione di realizzare una serie tv e altri progetti televisivi.

Lo show sarà co-prodotto insieme a Trancas International Films, gestita da Malek Akkad.

L'annuncio del progetto

Michael Myers in azione in Halloween

Secondo quanto rivelato da Deadline, la nuova serie dovrebbe essere usata per lanciare un nuovo universo cinematografico che comprende progetti televisivi e nuovi film di Halloween.

A supervisionare la gestione del franchise sarà Marc Helwig, a capo della sezione televisiva di Miramax, che ha dichiarato: "Non potremmo essere più entusiasti nel riportare in televisione Halloween. Siamo elettrizzati nell'espandere la nostra partnership lunga e di successo con Trancas e il brillante Malek Akkad nell'introdurre questa iconica saga in una nuova forma di narrazione e a una nuova generazione di fan".

Halloween Kills e la definitiva consacrazione di Michael Myers

Il recente film

Halloween Ends è stato il capitolo più recente della saga horror e il film vede l'attrice Jamie Lee Curtis ancora protagonista nel ruolo di Laurie Strode. La storia diretta e co-scritta da David Gordon Green è ambientata quattro anni dopo Hallween Kills, in cui Michael ha compiuto una strage uccidendo anche Karen Nelson (Judy Greer).

La protagonista cerca di affrontare i suoi traumi passati scrivendo un'autobiografia, ma dopo aver incontrato Corey Cunningham (Rohan Campbell), inizia a temere che sia tornato Myers.