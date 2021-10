Halloween Kills: da oggi al cinema il nuovo horror della saga di Michael Myers

Esce oggi al cinema Halloween Kills, nuovo episodio della trilogia horror su Michael Myers e Laurie Strode prodotta da Blumhouse Productions e diretta da David Gordon Green. Il film arriva in sala esattamente una settimana prima di Halloween. Quale modo migliore per festeggiare la ricorrenza più spaventosa dell'anno?

Nel 2018, Halloween ha rappresentato il ritorno al cinema di Michael Myers e Laurie Strode ben 40 anni dopo quanto raccontato nel cult movie di John Carpenter. L'estremo successo del film diretto da David Gordon Green e prodotto da Blumhouse Productions ha dato vita a una trilogia il cui secondo episodio è Halloween Kills, distribuito al cinema da oggi grazie a Universal Pictures. Halloween Kills riprende la storia da dove si era conclusa nel capitolo precedente con Michael Myers intrappolato tra le fiamme del bunker in mezzo ai boschi di Laurie Strode.

Halloween Kills: Jamie Lee Curtis in una scena del film

Mentre il personaggio interpretato da Jamie Lee Curtis sta andando in ospedale con la figlia Karen e la nipote Allyson, Michael uccide brutalmente tutti i vigili del fuoco accorsi per spegnere l'incendio e torna ancora una volta ad Haddonfield. Non sapendo quanto accaduto nella propria abitazione, Laurie è convinta di aver ucciso il mostro una volta per tutte. La verità, purtroppo, sarà difficile da digerire. Questa volta, però, le donne della famiglia Strode saranno affiancate dall'intera comunità: la caccia a Michael Myers non è mai stata così collettiva come in Halloween Kills!

Halloween Kills: James Jude Courtney, Nancy Stephens in una scena del film

L'ultimo progetto prodotto da Blumhouse Productions e diretto da David Gordon Green è stato presentato in anteprima mondiale Fuori Concorso durante la 78esima edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Questo secondo capitolo della trilogia che si chiuderà nel 2023 con Halloween Ends è stato esaltato dalla critica , che lo ha definito persino migliore di Halloween - la notte delle streghe e ne ha sottolineato la capacità di traslare la questione Laurie Strode vs. Michael Myers da un piano privato a un'ottica comunitaria.

Halloween Kills: una foto dal set

Il film colpisce per le riflessioni intrise di contemporaneità che è in grado di costruire e, allo stesso tempo, per un livello complessivo di violenza desueto per qualsiasi slasher mainstream. Insignita con il Leone d'Oro alla Carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, Jamie Lee Curtis ha sottolineato il legame tra Halloween Kills e la realtà. L'attrice ha dichiarato: "C'è una frase del film che recita: 'Il sistema è rotto'. Beh, ecco, il sistema si sta rompendo in tutto il mondo e le persone si stanno sollevando in manifestazioni di rabbia collettiva contro la macchina delle ingiustizie".

Poco meno di un mese fa, Universal Pictures ha distribuito il trailer definitivo di Halloween Kills, interpretato da Jamie Lee Curtis, Anthony Michael Hall, Judy Greer, Kyle Richards, Nick Castle e Thomas Mann.

Cosa state aspettando? Fiondatevi in sala e affrontate Michael Myers! Se ne avete il coraggio, è ovvio...!