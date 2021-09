Halloween Kills: Jason Blum spiega perché negli USA ha voluto la distribuzione in streaming

Halloween Kills, negli Stati Uniti, sarà distribuito in contemporanea sulla piattaforma di streaming Peacock e Jason Blum ha spiegato perché ha preso questa decisione.

Universal ha annunciato la decisione di proporre il nuovo capitolo della saga horror non solo nelle sale il 9 settembre.

Jason Blum, parlando di Halloween Kills, ha spiegato a Collider perché ha considerato appropriato il modello ibrido da applicare per quanto riguarda la distribuzione. Il produttore ha sottolineato: "Farlo è stata una mia idea. Non sono stati i responsabili di Peacock a contattarmi, l'ho fatto io".

Halloween Kills: una scena del film

Blum ha sottolineato: "Io, come tutti gli altri, credo profondamente nell'esperienza cinematografica. Penso che dovrebbero esserci delle finestre nella distribuzione. Penso che la strategia di Universal legata a tre settimane sia grandiosa, ma ho avuto un'esperienza negativa con la distribuzione di Freaky".

Blum ha ribadito: "Quel film era grandioso e non è stato visto perché la distribuzione è stata tutta sbagliata, è colpa mia".

Il progetto diretto da Christopher Landon con star Vince Vaughn e Kathryn Newton ha debuttato nel mese di ottobre solo nei cinema ed è stato un insuccesso a livello economico, non riuscendo nemmeno a incassare 10 milioni di dollari. Questa esperienza ha portato alla scelta di non ripetere l'approccio: "Non volevo vivere di nuovo quell'esperienza. Non volevo avere un film di cui sono davvero orgoglioso e penso sia grandioso ma che si ritrova ad affrontare il fatto che c'è una scusa per la gente per non vederlo. Sono stato io a proporre l'idea a Universal. E poi l'ho proposto a Jamie Lee Curtis e David Gordon Green. Sostengo la mia idea e sono felice che lo faremo".

Jason Blum ha ribadito che Halloween Ends, che concluderà la trilogia horror, arriverà esclusivamente nei cineama: "Voglio tornare al sistema tradizionale, ma il COVID è incredibilmente imprevedibile e non volevo rischiare ancora. L'ho fatto con Freaky e mi ha lasciato l'amaro in bocca. Quindi non voglio ripetere quell'esperienza".