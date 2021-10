Halloween Kills, clip in esclusiva dell'horror con Jamie Lee Curtis

Halloween Kills, di cui vi presentiamo una clip in esclusiva, è in sala dal 21 ottobre distribuito da Universal Pictures. La pellicola è il capitolo centrale della nuova trilogia sequel iniziata nel 2018 che si collega direttamente al capolavoro di John Carpenter.

La clip che potete vedere sopra è ambientata in un ospedale. Ormai i protagonisti del film sanno che Myers non è morto e continua ad uccidere. Allysin è intenzionata ad affrontare il serial killer mascherato: "ha ucciso papà" dice a Karen e poi aggiunge "non farò finta che non è successo niente". La madre però non è convinta: bisogna proteggere Laurie Strode, perché lui sta venendo a cercarla.

Dopo i fatti narrati nel capitolo precedente, si apprende che Michael Myers è rimasto intrappolato nella casa in fiamme, mentre Laurie Strode, sua figlia Karen e sua nipote Allyson riescono a fuggire grazie al passaggio in auto concesso da uno sconosciuto. Ma Michael è ancora vivo, e a scoprirlo saranno i soccorritori antincendio che nel frattempo sono accorsi sul luogo. Laurie avrà bisogno di cure, ma pensare di aver eliminato la minaccia più ingombrante le restituisce finalmente serenità. La notizia dell'uccisione di tutti i vigili per mano di Myers la getterà nuovamente nel panico: l'incubo di una vita non è stato ancora eliminato. Laurie, però, ha ormai le idee ben chiare, e decide di anticipare sul tempo l'assassino. Inizierà preparando tutta la città di Haddonfield a schierarsi contro Myers: un gruppo di vigilanti verrà addestrato dalla famiglia Strode per scovare il nemico, certamente già sulle tracce di Laurie e delle altre donne che intende eliminare. Ucciderlo sarà essenziale per la loro sopravvivenza.

Halloween Kills è diretto da David Gordon Green e nel cast, al fianco di Jamie Lee Curtis, troviamo tra gli altri Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann, Anthony Michael Hall, Dylan Arnold, Nancy Stephens, Robert Longstreet, Kyle Richards, Omar J. Dorsey e James Jude Courtney.

Il film, che regala allo spettatore alcune sequenze da vivere sul grande schermo, è uscito il 21 ottobre grazie a Universal Pictures. Jamie Lee Curtis, la storica protagonista, ha presentato Halloween Kills insieme al regista in anteprima alla 78esima Mostra Internazionale del cinema di Venezia.