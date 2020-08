Halloween, John Carpenter disse che la nuova maschera di Michael Myers "faceva schifo"

John Carpenter ha collaborato con discreto entusiasmo alla genesi del reboot di Halloween diretto da David Gordon Green, ma la sua reazione di fronte alla nuova maschera di Michael Myers non è stata delle migliori, dopo averla vista il regista ha affermato che faceva schifo.

Va detto che l'effetto di repulsione è voluto. La nuova maschera di Michael Myers è pensata come un oggetto del 1978 di cui nessuno si è più preso cura. Il makeup effects designer Christopher Nelson ha però descritto la divertente reazione di John Carpenter, ideatore della saga, di fronte alla maschera:

"Siamo la piano di sopra, il regista David Gordon Green viene da me e mi dice 'sei andato a fare vedere la maschera a John?' e io 'No, dovrei?'. Lui mi incita 'Fagli vedere la maschera'. Allora scendo le scale e mostro la maschera a John, seduto davanti il monitor, e il mio collega Kevin Wasner, che sapeva cosa stava per succedere, si mette in un angolo della stanza mentre io chiedo 'Hey John, cosa ne pensi della maschera?' e lui 'Fa schifo'. Guardo Kevin, e lui ha l'espressione da 'te l'avevo detto'"

Qui trovate la recensione di Halloween. Dopo il successo riscosso dal sequel-reboot, sono in arrivo altri due capitoli della trilogia diretta da David Gordon Green, Halloween Kills, che uscirà il 15 ottobre 2021, e Halloween Ends, la cui uscita è fissata al 14 ottobre 2022.