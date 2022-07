Halloween Ends: il trailer anticipa lo scontro finale tra Michael Myers e Jamie Lee Curtis

La Laurie Strode di Jamie Lee Curtis è pronta ad accogliere Michael Myers peer lo scontro finale nel trailer di Halloween Ends appena diffuso da Universal Pictures. Il terzo e ultimo capitolo della trilogia horror reboot prodotta da Blumhouse arriverà nei cinema a ottobre.

Il trailer, che sposa ancora una volta il punto di vista del killer mascherato Michael Myers, fa il suo ingresso in una casa la notte di Halloween, mentre le strade sono invase da bambini festosi, sale le scale e apre una porta dietro cui Laurie Strode lo accoglie con una pistola in mano. Segue un rapido montaggio che unisce passato e presente del franchise in un escalation di orrore, il tutto accompagnato dalle note della musica inquietante di John Carpenter.

Halloween Kills, David Gordon Green: "Halloween Ends è ambientato 4 anni dopo e scritto con Jamie Lee Curtis"

Halloween Ends sarà ancora una volta diretto da David Gordon Green. Insieme a Jamie Lee Curtis, torneranno le star Andi Matichak nei panni di Allyson Nelson, Kyle Richards nei panni di Lindsey Wallace e Will Patton nei panni del vice Frank Hawkins.

Ambientata nel 2022, la storia dovrebbe presentare un salto temporale di quattro anni dopo gli eventi dei primi due film. David Gordon Green ha precedentemente rivelato che il terzo e ultimo capitolo molto probabilmente includerà alcuni eventi del mondo reale come la pandemia.