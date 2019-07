Halloween: confermati i due sequel, ecco il teaser!

Halloween ritornerà con due sequel in arrivo sugli schermi nel 2020 e nel 2021, come confermato dal regista John Carpenter con un tweet in cui si mostra un breve teaser della continuazione di quella che diventerà una trilogia.

Il filmmaker ha scritto sui social: "La saga di Michael Myers e Laurie Strode non è finita. Halloween Kills e Halloween Ends".

Universal Pictures ha poi confermato l'annuncio svelando che Jamie Lee Curtis riprenderà l'iconico ruolo dopo il successo ottenuto da Halloween, diretto da David Gordon Green, che è arrivato a quota 250 milioni di dollari incassati in tutto il mondo.

Il primo dei due film, Halloween Kills, verrà distribuito nei cinema il 16 ottobre 2020, mentre Halloween Ends debutterà negli Stati Uniti il 15 ottobre 2021. Entrambi i capitoli saranno diretti da Green e avranno come protagonista l'attrice.

Il primo capitolo di quella che diventerà una trilogia - a proposito, qui potete leggere la nostra recensione di Halloween - ha come protagonista Laurie Strode, l'ex ragazzina interpretata dall'attrice Jamie Lee Curtis, mentre sua figlia, Karen, è stata interpretata da Judy Greer, mentre Andi Matichak ha avuto il ruolo di Allyson, la nipote della protagonista.

Laurie, secondo quanto dichiarato da Jamie Lee Curtis in un'intervista, soffre di stress post-traumatico e vive in uno stato di ansia fino a quando scopre che l'assassino sta per essere trasferito. Nonostante la figlia la cerchi di convincere a lasciarsi il passato alle spalle, i timori della donna sembrano piuttosto fondati.

La sceneggiatura, infine, è stata firmata da Green e Danny McBride. Il nuovo Halloween è stato lanciato come un sequel diretto del film diretto da John Carpenter nel 1978.