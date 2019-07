Halloween: David Gordon Green confermato alla regia di Halloween 2 e 3!

Dopo il successo del nuovo Halloween, David Gordon Green è stato confermato alla regia di Halloween 2 e Halloween 3.

Halloween: Andi Matichak in una scena del film

David Gordon Green e il collaboratore abituale Danny McBride sono riusciti a ridar vita al leggendario franchise horror col benestare e la consulenza di John Carpenter realizzando un'opera che ha convinto pubblico e critica, come sottolinea la nostra recensione di Halloween. Non è una sorpresa, perciò, scoprire che Jason Blum e la Blumhouse stanno sviluppando un sequel che vedrà ancora una volta David Gordon Green alla regia.

Bloody Disgusting ha però diffuso un ulteriore rumor in cui si specifica che Green non si occuperà solo di dirigere Halloween 2, ma anche Halloween 3. Al momento il terzo capitolo della saga non è stato confermato, ma la notizia di una nuova trilogia horror in arrivo è tutt'altro che improbabile. Pare che Halloween 2 e Halloween 3 potrebbero essere girati back-to-back proseguendo la storia di Laurie Strode 40 anni dopo. Bloody Disgusting aggiunge addirittura che i due film potrebbero essere diffusi entrambi nello stesso mese, ottobre 2020. Restiamo in attesa di conferme ufficiali per saperne di più.