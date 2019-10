Halloween: una clip in esclusiva tratta dagli extra della versione in 4K!

Halloween arriverà in vendita il 31 ottobre in formato 4K e in esclusiva per Movieplayer.it ecco una clip della masterclass di John Carpenter.

Halloween, l'horror cult diretto da John Carpenter, arriverà in formato 4K grazie a Koch Media e in esclusiva per Movieplayer.it è ora possibile vedere una clip tratta da una masterclass con protagonista il regista.

Il video mostra il filmmaker spiegare che non si era reso conto che il progetto sarebbe diventato un successo internazionale perché continuava a ricevere recensioni negative da ogni città degli Stati Uniti in cui veniva proiettato. Carpenter ha sottolineato che in un secondo momento le opinioni sono cambiate, ma senza che lui lo sapesse, visto che stava già occupandosi di un altro progetto, scoprendo quello che stava accadendo solo durante un incontro con i vertici dello studio cinematografico.

Halloween - La notte delle streghe arriverà sul mercato homevideo in formato 4K UltraHD, grazie a Midnight Factory e Koch Media dal 31 ottobre e tra gli extra di questa edizione i fan potranno vedere la masterclass di cui è stato protagonista John Carpenter al Festival di Cannes 2019, spot tv e radio, trailer, la versione estesa dell'horror con star Jamie Lee Curtis, e il commento audio del regista e della protagonista.

Nella confezione saranno presenti anche un booklet di 24 pagine e la card del poster.

La storia di Michael Myers è recentemente proseguita con un sequel diretto da David Gordon Green che ha gettato le basi per un'attesa trilogia i cui due prossimi capitoli verranno prossimamente realizzati e distribuiti nelle sale.