Hailee Steinfeld vorrebbe riprendere il ruolo di Kate Bishop nel MCU: 'Non vedo l'ora'

Hailee Steinfeld ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Kate Bishop in occasione della serie Hawkeye e l'attrice ha ora commentato le ipotesi dei fan che la vorrebbero protagonista di un progetto con al centro il team degli Young Avengers.

L'attrice ha parlato della sua situazione nel mondo cinematografico tratto dai fumetti in occasione di un episodio del podcast Happy, Sad, Confused.

Per ora nessun ritorno

Hawkeye: Hailee Steinfeld e Jeremy Renner

Hailee Steinfeld ha ammesso che non ha idea se Kate riapparirà nel MCU, sostenendo che anche lei si pone la stessa domanda: "Sono passati un paio di mesi e mi sembra di non avere fatto nulla. Penso: 'È passato così tanto da quando...'".

L'attrice ha poi proseguito ricordando: "È passato un po' da quando è finito Dickinson e Hawkeye è uscito, ma sono davvero pronta a tornare in sella. Non vedo l'ora di ritornare sul set con persone che fanno quello che faccio io, e che amano ciò che facciamo, e mentre sono sul set provo un enorme senso di appartenenza, e un senso di casa, e lo amo semplicemente. Ed è passato un po' di tempo. Quindi non sto più nella pelle".

Hawkeye, Hailee Steinfeld: "Jeremy Renner mi ha supportata, sia nella realtà che come Kate Bishop"

Hailee ha poi svelato che la lista dei personaggi Marvel con cui vorrebbe interagire è lunga, svelando inoltre: "Ho appena iniziato a riguardare tutti i film Marvel in ordine cronologico".

Young Avengers è un film di cui, per ora, la Marvel non ha annunciato la realizzazione nonostante si fosse ipotizzato che il progetto potrebbe far parte della Fase 6 del MCU, considerando che non sono ancora stati annunciati dei titoli.

Oltre a Kate Bishop, nel team di giovani eroi potrebbero forse apparire anche Ironheart, che sarà al centro di una serie tv per Disney+, e Cassie Lang, la figlia di Ant-Man.