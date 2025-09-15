Emmy 2025: "Palestina libera!", censurato in diretta il discorso dell'attrice di Hacks Hannah Einbinder

L'interprete di Hacks Hannah Einbinder ha fatto sudare freddo la regia della cerimonia degli Emmy 2025 esclamando "Palestina libera!" alla fine del suo discorso di ringraziamento. L'attrice è stata premiata come Miglior Attrice Non Protagonista in una Serie Comedy per Hacks, trionfatore anche nella categoria miglior protagonista con la veterana Jean Smart.

Durante il suo discorso di ringraziamento, l'attrice ha detto: "Grazie, wow. Mi dispiace davvero. Ero davvero convinta che fosse più figo continuare a perdere. Ero piuttosto convinta. Doveva esserlo, no? Ma anche questo è figo. È anche un po' punk rock". Ha poi ringraziato i creatori di Hacks per aver "cambiato la mia vita in ogni modo possibile, non solo offrendomi un grande ruolo, ma diventando miei amici e la mia famiglia".

Poi è scoppiata in lacrime prima di aggiungere: "Voglio ringraziare Jean Smart, che è come il sole, e io posso godere del suo calore. E voglio anche ringraziare il cast e la troupe di Hacks, e poi voglio solo dire...".

L'ultima frase del suo discorso è stata censurata quando ha detto: "Infine Go Birds, fanculo l'ICE e Palestina libera!".

Il significato del discorso di ringraziamento di Hannah Einbinder

In una serata dominata dalle vittorie di The Pitt, Adolescence e The Studio, Hannah Einbinder si è portata a casa il suo primo Emmy per il ruolo della sceneggiatrice Ava Daniels alla quarta candidatura consecutiva.

Nell'incontro con la stampa a fine cerimonia, Einbinder ha sentito la necessità di approfondire la sua dichiarazione sulla Palestina e di motivare la sua decisione di questa settimana di firmare, insieme ad altre 1.200 persone, una richiesta di boicottare le istituzioni cinematografiche israeliane.

"Ho pensato fosse importante parlare della Palestina perché è una questione che mi sta molto a cuore" ha spiegato. "Ho amici a Gaza che lavorano in prima linea come medici, in questo momento sono nel nord di Gaza per fornire assistenza alle donne incinte e ai bambini delle scuole per creare scuole nei campi profughi. Ed è una questione che mi sta molto a cuore per molte ragioni. Sento che è mio dovere, come ebrea, distinguere gli ebrei dallo Stato di Israele, perché la nostra religione e la nostra cultura sono un'istituzione così importante e di lunga data, che è davvero separata da questo tipo di Stato etno-nazionalista".

Riguardo alla richiesta di boicottaggio del cinema israeliano ha aggiunto: "Il boicottaggio è uno strumento efficace per esercitare pressione sui poteri forti. Quindi, gli operatori cinematografici a favore del boicottaggio della Palestina non boicottano i singoli individui, boicottano le istituzioni direttamente complici del genocidio. Penso che sia una misura importante, e quindi sono stata felice di farne parte".