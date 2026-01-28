Caso TikTok, una star di Hacks chiude l'account social e accusa: "Censurati i contenuti critici sull'ICE"

Megan Stalter, comica e influencer sulla popolare piattaforma, ha deciso di chiudere il proprio profilo perché sostiene di essere stata censurata.

Megan Stalter, famosa per essere una comica influencer su TikTok e per essere membro del cast della serie Hacks, ha deciso di cancellare il proprio account social dopo aver affermato che la nuova proprietà dell'app ha censurato i suoi video critici sull'ICE.

La comica, con oltre 278.000 follower, ha annunciato su Instagram domenica sera che avrebbe cancellato il proprio account perché la nuova proprietà di TikTok monitora e censura gli account, affermando di non riuscire a caricare nulla che riguardi l'ICE: "Nemmeno dopo aver cercato di ingannare la pagina facendolo sembrare un video comico".

Il passaggio di proprietà e la risposta di TikTok

Settimana scorsa, ByteDance, proprietaria di TikTok, ha concluso un accordo per creare TikTok U.S., joint venture a maggioranza di investitori americani, che rende TikTok conforme alla legge statunitense 'divest-or-ban', che vieta negli USA la distribuzione di qualsiasi app posseduta per oltre il 20% da un cosiddetto 'avversario straniero'.

In un comunicato pubblico, TikTok USDS ha scritto: "Da ieri stiamo lavorando per ripristinare i nostri servizi dopo un'interruzione di corrente in un data center negli Stati Uniti che ha colpito TikTok e altre app che gestiamo" si legge nel comunicato "Stiamo collaborando con il nostro partner del data center per stabilizzare il servizio. Ci scusiamo per questo disservizio e speriamo di risolverlo presto".

Successivamente, TikTok USDS ha annunciato che la rete è stata ripristinata ma 'l'interruzione ha causato un guasto a cascata dei sistemi che potrebbe provocare bug multipli, tempi di caricamento più lenti o richieste che vanno in timeout durante la pubblicazione di nuovi contenuti'. Tutto questo, secondo TikTok, potrebbe portare temporaneamente alcuni creatori a vedere zero visualizzazioni o like sui video.

Le critiche delle star all'operato dell'ICE

Nei giorni scorsi molte celebrità hanno espresso la propria rabbia sui social media e durante eventi pubblici per l'operato dell'ICE. Star come Olivia Wilde e Natalie Portman hanno indossato la spilla 'ICE out' nel fine settimana al Sundance Film Festival.

Olivia Wilde ha dichiarato: "Non possiamo andare avanti un altro giorno semplicemente accettando tutto questo come la nostra nuova normalità. È oltraggioso. Le persone vengono uccise. E io non voglio normalizzare il vedere persone assassinate su internet. Nei film. È orribile. E quindi, se possiamo fare qualcosa qui per sostenere il movimento che mira a cacciare l'ICE, a delegittimare questa organizzazione incredibilmente criminale, allora è questo che dovremmo fare".