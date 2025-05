Hacks, di cosa parla la pluripremiata serie HBO Max rinnovata per una quinta stagione

La serie di successo Hacks, prodotta da HBO Max, è stata rinnovata ufficialmente per una quinta stagione dallo studio.

La notizia arriva poco prima della messa in onda del finale della quarta stagione, previsto per domani, ed è stata confermata dai creatori e showrunner Paul W. Downs, Lucia Aniello e Jen Statsky durante una proiezione a Los Angeles. Secondo la Warner Bros. Discovery, la quarta stagione è stata la più vista della serie fino ad ora, con un incremento degli ascolti di episodio in episodio rispetto al precedente.

"Sì! Di più! Ci congratuliamo con il cast e la troupe di singolare talento di Hacks e con i nostri grandi partner della Universal Television", ha dichiarato Sarah Aubrey, responsabile della programmazione originale di Max, in un comunicato.

Di cosa parla Hacks e chi sono i suoi protagonisti?

Hacks: Jean Smart e Hannah Einbinder nella stagione 2

Hacks segue gli alti e bassi della relazione tra Deborah Vance (Jean Smart), una leggendaria comica settantenne di Las Vegas, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), una scrittrice emergente che le viene affiancata per far in modo che attiri un pubblico più giovane.

Hacks: una scena

La quarta stagione, che ha debuttato il 10 aprile scorso, inizia con le due in rotta dopo che Deborah è diventata conduttrice di un venerato talk show notturno e Ava ricatta Deborah per farle ottenere il posto di capo sceneggiatore che le aveva inizialmente promesso e poi tolto.

Oltre a Smart e Einbinder, il cast include anche Megan Stalter, Carl Clemons-Hopkins, Mark Indelicato e Rose Abdoo. "Come la stessa Deborah Vance, Hacks diventa sempre più audace, più schietta e più iconica con il passare del tempo", ha dichiarato Erin Underhill, presidente di Universal Television. "Siamo entusiasti di continuare a far ridere Jen, Paul, Lucia, il nostro straordinario cast e la nostra troupe e i nostri partner di Max".