Hacks, Jean Smart felice per la vittoria agli Emmy "perché non ricevo abbastanza attenzione"

L'attrice ha trionfato come miglior attrice protagonista di una serie comedy, mentre Hacks ha soffiato l'Emmy a The Bear come miglior serie

Jean Smart ha vinto domenica l'Emmy come miglior attrice protagonista nella categoria Comedy, per la sua interpretazione di Deborah Vance nella terza stagione di Hacks, disponibile sulla piattaforma Max (in Italia le prime due stagioni sono disponibili su Netflix).

È la terza volta che porta a casa la statuetta per il suo ruolo in Hacks e la sua sesta vittoria complessiva agli Emmy. Nel 2008 aveva vinto come attrice comedy non protagonista per Samantha Who? e come miglior guest star per Frasier, sia nel 2000 che nel 2001. "È molto sconvolgente, davvero. E lo apprezzo perché non ricevo abbastanza attenzione. Dico sul serio", ha dichiarato Smart salendo sul palco per accettare il trofeo.

"Non riuscirò mai a ringraziarvi abbastanza per aver pensato a me per questo ruolo incredibile. Casey e Sara e tutti quelli della HBO. A Max - mi dispiace. Proprio quello di cui avevamo bisogno, un altro network", ha scherzato.

L'attrice poi reso omaggio al suo agente da oltre 30 anni, Scott Henderson, che andrà in pensione e che "mi ha spezzato il cuore", ha detto, definendolo "l'uomo più straordinario, colto, di buon gusto, gentile, divertente, che non ha mai cercato di convincermi a fare cose che non mi andavano bene".

Oltre a Hacks, la Smart ha recitato anche nel ruolo di Charlene Frazier Stillfield in Designing Women della CBS dal 1986 al 1991 e di Regina Newley in Samantha chi? della ABC dal 2007 al 2009. È apparsa anche nella seconda stagione di Fargo nel 2015 e in Legion dal 2017 al 2019, entrambi su FX, oltre a Watchmen nel 2019 e Omicidio a Easttown nel 2021, entrambi su HBO.

Smart ha battuto la concorrenza di Quinta Brunson per Abbott Elementary, Ayo Edebiri per The Bear, Selena Gomez per Only Murders in the Building, Maya Rudolph per Loot e Kristen Wiig per Palm Royale. Su queste pagine la nostra recensione di Hacks.

Hacks: Jean Smart e Hannah Einbinder nella stagione 2

Cosa racconta Hacks?

Cosa succede se metti insieme una vecchia stand-up comedian che forse ha smesso di far ridere e un'autrice giovane ed emergente ma già scomoda per un'infelice battuta fatta sui social? Non si tratta di una barzelletta, bensì della trama della serie con Jean Smart.

Creata a sei mani da Lucia Aniello, Paul W. Downs e Jen Statsky, la storia segue le vite di Deborah Vance (una straordinaria Jean Smart), una star della stand-up comedy di Las Vegas che inizia ad accusare gli anni che passano sul palco, e Ava Daniels (Hannah Einbinder), un'autrice comica che dopo un tweet incriminato e ritenuto offensivo si ritrova senza lavoro. Il loro agente comune, Jimmy (Paul W. Downs), ha la brillante idea di mettere insieme i loro talenti per provare a salvare le carriere di entrambe. Escamotage che ovviamente le due non apprezzano inizialmente: ci vorrà un po' di tempo affinché si abituino all'idea della possibile collaborazione ma non hanno altra scelta, in fondo. E come sappiamo, nella vita spesso necessità fa virtù.