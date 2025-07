Gwyneth Paltrow deride l'ex marito: l'attrice prende il posto del CEO immortalato dalla kiss cam dei Coldplay

Dopo il bacio virale tra CEO e capo HR durante un concerto dei Coldplay, la tech company Astronomer risponde con autoironia e assolda Gwyneth Paltrow come "portavoce temporanea". L'attrice - ex moglie del frontman dei Coldplay, Chris Martin - presta il volto a un video satirico in cui rassicura gli utenti, mentre l'azienda cerca di lasciarsi alle spalle il clamore mediatico.

Gwyneth Paltrow, portavoce momentanea per Astronomer

Un momento intimo rubato e immortalato dalla kiss cam ha mandato in tilt l'orbita di Astronomer, azienda tech specializzata in automazione dati. Il tutto è accaduto durante un concerto dei Coldplay, quando il CEO Andy Byron e la responsabile delle risorse umane Kristin Cabot sono stati sorpresi a scambiarsi effusioni in mondovisione. Un gesto che, anziché risultare gradito, ha scatenato un putiferio virale tra meme, ironie nei late show e, soprattutto, le dimissioni di entrambi i protagonisti.

In pieno ciclone mediatico, Astronomer ha deciso di affrontare la tempesta con un colpo di teatro degno di una serie satirica: arruolare Gwyneth Paltrow, come portavoce temporanea. Non proprio un nome a caso, considerando che è l'ex moglie di Chris Martin, leader della band.

Ironia, big data e il ritorno all'ordine (apparente)

La mossa, tanto paradossale quanto lucidamente strategica, si è concretizzata in un video diffuso da Astronomer in cui Paltrow, elegantemente posizionata davanti alla videocamera, si presenta con sobrietà ironica: "Grazie per il vostro interesse in Astronomer. Salve, sono Gwyneth Paltrow. Sono stata assunta in maniera assolutamente temporanea per parlare a nome dei più di 300 dipendenti dell'azienda."

Gwyneth Paltrow sul set di Seven

Poi, senza batter ciglio, risponde alle domande più frequenti: "Sì, Astronomer è il posto migliore per far girare Apache Airflow. Unificando l'esperienza di gestione dei flussi di dati, ML e AI su larga scala." Sullo schermo compare il testo "OMG what the actual f.", mentre lei continua a promuovere l'evento "Beyond Analytics" di settembre e conclude: "Ora torniamo a fare ciò che sappiamo fare meglio: offrire risultati rivoluzionari ai nostri clienti."

Un mix di autoironia, danno controllato e calcolo strategico. In un momento in cui la reputazione rischiava la combustione, Astronomer punta su una testimonial che incarna glamour, tecnologia e un pizzico di karma mediatico. Se il caos può diventare contenuto virale gestito, allora forse, nel mondo dei dati, anche le crisi possono avere un happy ending - in codice Python.