Marty Supreme, Gwyneth Paltrow: "Quando mio figlio ha visto le mie scene di sesso è morto dalla vergogna"

Gwyneth Paltrow ha partecipato a una proiezione di Marty Supreme, il film di Josh Safdie in cui ha recitato al fianco di Timothée Chalamet, a Santa Monica, in California. Nel corso del Q&A con il pubblico, Paltrow ha raccontato un aneddoto che riguarda suo figlio Moses.

L'attrice premio Oscar è tornata sul grande schermo a distanza di parecchi anni dalla sua ultima apparizione sul grande schermo in Avengers: Endgame, dove recitò nei panni di Pepper Potts, segretaria personale e moglie di Tony Stark.

L'aneddoto imbarazzante di Gwyneth Paltrow su Marty Supreme

L'attrice ha raccontato che suo figlio Moses non ha particolarmente apprezzato le scene intime di sua madre nel film di Safdie: "Oh mio Dio! Il mio povero figlio" ha detto Paltrow a Demi Moore, presente alla serata, parlando di Moses, che la star ha avuto con l'ex marito Chris Martin, insieme alla primogenita Apple.

Primo piano di Gwyneth Paltrow in Marty Supreme

"Riesci a immaginare quando è venuto alla première a Los Angeles? Voleva morire [dalla vergogna]" ha dichiarato la star, confessando l'imbarazzo di Moses nell'assistere alle scene di sesso di Paltrow nel film con Timothée Chalamet.

La storia di Marty Supreme, campione di ping pong

Marty Supreme racconta la storia di Marty Mauser (Timothée Chalamet), un venditore di scarpe ossessionato dall'idea di diventare il miglior giocatore di ping pong del mondo nella New York degli anni '50. Chalamet e Paltrow fecero notizia anche qualche mese fa, quando alcune foto dal set mostravano alcune scene intime del film.

A Vanity Fair, Gwyneth Paltrow aveva dichiarato: "In questo film facciamo molto sesso. Ce n'è tanto, tantissimo". Il cast di Marty Supreme è composto anche da Odessa A'zion, Kevin O'Leary, Tyler Okonma, Abel Ferrara e Fran Drescher.

Ieri sera, Timothée Chalamet ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale per la sua interpretazione da protagonista in Marty Supreme. Si tratta della sua prima vittoria dopo cinque candidature per Chiamami col tuo nome, Beautiful Boy, Wonka, A Complete Unknown e Marty Supreme.