Cameron Diaz svela a Gwyneth Paltrow perché ha lasciato Hollywood: 'Finalmente ho trovato la pace"

Cameron Diaz ha svelato alla collega Gwyneth Paltrow il motivo per cui ha deciso di lasciare Hollywood, trovando finalmente la pace nell'anima. Nella conversazione diffusa su YouTube, Cameron Diaz ha parlato del suo ritiro dal mondo del cinema dopo l'ultima fatica, Annie, girata nel 2014.

"Ho trovato la pace nell'anima perché finalmente ho cominciato a prendermi cura di me stessa. So che è una cosa strana da confessare, molte persone non capiranno, ma so che tu capirai" ha confessato la Diaz rivolta a Gwyneth Paltrow.

L'attrice ha poi descritto la pressione continua nel trovarsi sotto i riflettori spiegando di essersi sentita "oppressa da tutta quell'energia e dalle attenzioni ricevute. Quando sei una star del cinema, la tua vita non è più tua. Quando fai un film.... ti possiedono. Sei sul set 12 ore al giorno per molti mesi. Non hai tempo per fare nient'altro. Ho capito di aver dato una parte della mia vita a quelle persone, se la sono presa. Dovevo riprendermela indietro e prendermi le mie responsabilità".

Cameron Diaz ha spiegato che gli attori vengono messi in una posizione in cui qualcun altro si occupa costantemente dei loro bisogni:

"Gli attori vengono trattati come bambini, la vita diventa talmente ristretta. Sei circondato da persone che fanno cose per te, questo aspetto mi ha sempre fatto sentire a disagio, non volevo che gli altri si prendessero cura di me, così ho smesso di recitare per tornare a essere autosufficiente. Avevo bisogno di verificare di essere ancora in grado di cavarmela da sola e di essere un'adulta in grado di affrontare il mondo. Volevo rimettere insieme i pezzi della mia vita alla mia maniera".

Dopo aver lasciato la recitazione, Cameron Diaz ha sposato il musicista Benji Madden nel 2015; i due hanno una figlia di nome Raddix nata lo scorso gennaio.