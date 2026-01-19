Marty Supreme, Gwyneth Paltrow: "Le scene di sesso con Timothée Chalamet strane ma non imbarazzanti"

La star premio Oscar per Shakespeare in Love ha raccontato in che modo ha vissuto le sequenze intime con il collega sul set del film di Josh Safdie.

Gwyneth Paltrow ha partecipato ad un Q&A ai San Vicente Bungalows di Santa Monica, in California, e in quell'occasione si è soffermata sulle scene di sesso girate con Timothée Chalamet in Marty Supreme, il suo ultimo film.

Tra i due ci sono 23 anni di differenza e anche per questo motivo le riprese di quelle scene avrebbero potuto suscitare imbarazzi ma l'attrice ha spiegato bene ciò che ha provato nel lavorare a quelle sequenze con il collega.

Gwyneth Paltrow e le scene di sesso con Timothée Chalamet

"Lui aveva 27 o 28 anni, e io ero cinquanta e qualcosa, e voglio dire, è strano" ha raccontato Paltrow a Demi Moore, che ha preso parte alla proiezione del film e alla successiva Q&A.

Timothée Chalamet in una scena di Marty Supreme

"E ho pensato: 'Oh, se è strano per me, allora probabilmente sarà davvero strano per lui', ma in realtà è andato tutto bene. Non è stato poi così strano. C'erano molte scene di sesso... e anch'io ero un po' preoccupata, visto che non facevo quel genere di cose da tanto tempo, ma è stato molto confortevole ed è andato tutto bene".

L'alchimia con Timothée Chalamet sul set di Marty Supreme

Durante il Q&A, Gwyneth Paltrow ha aggiunto: "È così facile lavorare con lui" ha dichiarato l'attrice sul lavoro con Timothée Chalamet in Marty Supreme, con il quale c'era molta alchimia "È brillante, determinato, a suo agio, sicuro di sé".

Marty Supreme racconta la storia di Marty Mauser, un venditore di scarpe ossessionato dalla possibilità di diventare il miglior giocatore di ping pong del mondo nella New York degli anni '50. Nel cast del film, oltre a Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow anche Fran Drescher, Ronald Bronstein, Odessa A'zion, Tyler, the creator e Abel Ferrara.

Proprio grazie alla sua performance in Marty Supreme,Timothée Chalamet ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film commedia o musicale e il Critics' Choice Award, in attesa della Notte degli Oscar alla quale potrebbe partecipare come candidato tra i migliori attori.