Gwyneth Paltrow si era dimenticata che Samuel L. Jackson è Nick Fury nei film Marvel!

L'attrice Gwyneth Paltrow, come rivelato da Kevin Feige, si era dimenticata che Samuel L. Jackson interpreta Nick Fury nei film Marvel.

Gwyneth Paltrow sembra aver dimenticato molti dettagli della sua esperienza nel Marvel Cinematic Universe, tra cui anche la presenza di Samuel L. Jackson nei film tratti dai fumetti.

A rivelare il curioso dettaglio è stato questa volta Kevin Feige, presidente di Marvel Studios, durante un'intervista rilasciata al magazine Empire.

Il produttore dei film Marvel ha raccontato quanto accaduto durante le riprese della scena del funerale di Avengers: Endgame: "Tom Holland veniva da me per chiedere 'Ma è Michelle Pfeiffer quella? Cosa sta accadendo?'. Gwyneth Paltrow mi chiedeva perché Samuel L. Jackson fosse lì e gli altri attori hanno reagito dicendo: 'Di cosa stai parlando? Interpreta Nick Fury! Hai recitato con lui nei film'. Ma si trattava di qualcosa di realmente speciale".

Alcune settimane fa Sebastian Stan, con un esilarante post su Instagram, aveva raccontato che si è presentato tre volte all'interprete di Pepper Potts perché lei si dimentica di lui e di aver lavorato insieme in più di un lungometraggio tratto dai fumetti della Marvel.

Gwyneth, inoltre, in un divertente video, era rimasta totalmente spiazzata quando il regista Jon Favreau le ha ricordato che appare in Spider-Man: Homecoming, progetto di cui lei sembrava essersi totalmente dimenticata.