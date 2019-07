Sebastian Stan e Gwyneth Paltrow insieme nei film Marvel, ma lei continua a dimenticarlo!

Gwyneth Paltrow potrebbe avere una pessima memoria, almeno basandosi sull'esperienza di Sebastian Stan, che ha svelato via Instagram di essere stato dimenticato per la seconda volta dalla sua collega nel Marvel Cinematic Universe.

L'attore ha infatti accompagnato una foto che lo ritrae dopo la sfilata di Valentino a Parigi, scatto in cui appare anche l'interprete di Pepper Potts. Sebastian Stan ha però svelato: "Sono stato felice di presentarmi a Gwyneth Paltrow per la terza volta. Abbiamo recitato nello stesso film".

Le due star erano già stati protagonisti di un momento simile durante la première di Avengers: Infinity War: in un video si sente l'attrice chiedere a Chris Pratt 'Chi è quello?', riferendosi a Stan. Il protagonista di Guardiani della Galassia le risponde quindi ricordandogli il nome di Sebastian e spiegando che è l'interprete del Soldato d'Inverno.

GWENYTH PALTROW REALLY ASKED HER PUBLICIST WHO SEBASTIAN STAN WAS RIGHT IN THE MIDDLE OF THE INFINITY WAR PREMIERE JDKDKSJDJD PLEASE HELP ME pic.twitter.com/VXPu93rbNp — A (@fierysadness) June 7, 2019

Sebastian è però in buona compagnia visto che Tom Holland aveva dichiarato: "Ho lavorato con Gwyneth solo una volta in Spider-Man: Homecoming e lei non se lo ricorda, cosa che ancora mi spezza il cuore". Sul set di Avengers: Endgame, inoltre, l'attrice aveva fatto una foto con lui e Robert Downey Jr., postandola poi online definendolo "l'altro ragazzo".

Non è chiaro se il premio Oscar sia semplicemente confusa a causa dal gran numero di personaggi e interpreti che fanno parte del Marvel Cinematic Universe o se abbia dei problemi di memoria. L'attrice sembra però non prestare molta attenzione al suo lavoro nei cinecomic, considerando che non si era nemmeno resa conto di aver recitato in Spider-Man: Homecoming, come ha rivelato uno scambio di battute con Jon Favreau durante lo show The Chef Show.