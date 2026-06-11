Gwyneth Paltrow criticata per uno spot immobiliare in Israele: "Hai aperto i giornali di recente?"

Gwyneth Paltrow è finita al centro di una polemica online dopo aver partecipato alla campagna pubblicitaria di un complesso residenziale di lusso a Herzliya, in Israele, uno spot che ha provocato una valanga di reazioni sui social.

Gwyneth Paltrow non è nuova alle controversie, ma questa volta a far discutere non sono i prodotti del suo marchio Goop né qualche dichiarazione destinata a dividere l'opinione pubblica. L'attrice premio Oscar si è ritrovata al centro di una tempesta mediatica dopo essere apparsa in uno spot promozionale dedicato a un nuovo complesso immobiliare di lusso in Israele.

Lo spot scatena una guerra social

Il progetto si chiama 51Park e sorgerà a Herzliya, città situata a nord di Tel Aviv. Nel video pubblicitario, diffuso nei giorni scorsi dall'azienda Aviv by Melisron, Gwyneth Paltrow interpreta una versione glamour di sé stessa: si sveglia nel proprio appartamento, attraversa New York per una corsa mattutina a Central Park e riflette sulle difficoltà di alzarsi presto.

La sorpresa arriva nella scena finale. Entrata in automobile, l'attrice indica la destinazione al conducente. "51 Park", dice. "New York?", chiede l'autista. "Herzliya. Israele!", risponde lei sorridendo.

In poche ore il contenuto ha raccolto centinaia di migliaia di interazioni, trasformando una normale operazione pubblicitaria in un caso mediatico. Tra le voci più dure c'è stata quella di Alana Hadid, da tempo impegnata nel sostegno alla causa palestinese. "Il livello di capitalismo fuori controllo è sconvolgente", ha scritto. "Davvero. Hai aperto un giornale? Hai visto le notizie? Non è nemmeno una questione di essere fuori sintonia con il momento. È una cosa che ti rende complice."

Hadid ha poi condiviso il post nelle sue Stories aggiungendo un commento ancora più diretto nei confronti dell'attrice. Anche altre personalità del mondo dello spettacolo hanno espresso stupore. L'attrice Geraldine Viswanathan si è limitata a un laconico "Oh mio Dio", mentre la cantante Cat Power ha chiesto incredula: "È generato dall'intelligenza artificiale?"

A criticare la campagna è stato anche il creator Matt Bernstein, che ha accusato Paltrow di prestare il proprio volto a un'iniziativa che ritiene inopportuna nel contesto geopolitico attuale. "Sei troppo ricca per fare pubblicità ad appartamenti di questo tipo", ha affermato in un video diventato rapidamente virale. "Il livello di avidità e cinismo è difficile da comprendere."

Non solo critiche: c'è anche chi difende l'attrice

Come spesso accade nelle controversie che coinvolgono celebrità e politica internazionale, le reazioni non sono state unanimi. Diversi utenti hanno infatti difeso la scelta dell'attrice, sostenendo che partecipare alla promozione di un complesso residenziale non dovrebbe automaticamente trasformarsi in una dichiarazione politica.

Gwyneth Paltrow in una scena

Tra i sostenitori più visibili c'è stato Hen Mazzig, che ha condiviso il video accompagnandolo con un messaggio di sostegno. "Oggi mettere il proprio nome accanto a Israele dovrebbe rappresentare un rischio per la carriera", ha scritto. "Gwyneth Paltrow ha capito perfettamente il clima che si respira e ha accettato comunque di partecipare a qualcosa di semplice come la pubblicità di un complesso residenziale a Herzliya."

Tra i commenti comparsi sotto il post di Mazzig è spuntato anche quello dell'attrice Selma Blair, che ha espresso il proprio sostegno a Paltrow con poche parole ma molto chiare. "La adoro ancora di più", ha scritto.

Al momento né Paltrow né i rappresentanti della società immobiliare hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla vicenda. Tuttavia, il caso dimostra ancora una volta quanto possa essere delicato, per una celebrità globale, associarsi a iniziative commerciali che finiscono inevitabilmente per intrecciarsi con temi politici e geopolitici.

E mentre il dibattito continua ad accendersi online, lo spot di 51Park ha già raggiunto un risultato che probabilmente nessuno si aspettava: trasformare una campagna immobiliare di lusso in uno degli argomenti più discussi della settimana nel mondo dell'intrattenimento.