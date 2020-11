Gunpowder Milkshake: Karen Gillan, Lena Headey e Angela Bassett nelle prime foto dell'action

Svelate le prime immagini di Gunpowder Milkshake che mostrano in azione la protagonista Karen Gillan insieme a Lena Headey, Carla Gugino, Michelle Yeoh e Angela Bassett.

Gunpowder Milkshake: Karen Gillan in una scena

Gunpowder Milkshake: Lena Headey in una scena

Gunpowder Milkshake: Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino in una scena

A quanto anticipato Gunpowder Milkshake, action film diretto da Aharon Keshales e Navot Papushado, sdarà ispirato al cinema di Quentin Tarantino e Edgar Wright. Nel cast troviamo anche la star Paul Giamatti.

Ecco la sinossi di Gunpowder Milkshake: Sam (Karen Gillan) aveva solo 12 anni quando la madre Scarlet (Lena Headey), assassina d'élite, è stata costretta ad abbandonarla. Sam è stata cresciuta da The Firm, sbrigativo sindacato del crimine per cui lavorava la madre. Oggi, 15 anni dopo, Sam segue le orme della madre lavorando per The Firm come feroce assassina. La ragazza usa i suoi talenti per eliminare le minacce peggiori, è leale ed efficiente, ma quando un lavoro finisce male, Sam è costretta a scegliere tra la lealtà nei confronti dei datori di lavoro e la vita di una bambina di 8 anni innocente, Emily (Chloe Colemaan). Sam diventa a sua volta un bersaglio e per sopravvivere ha una sola possibilità: riunirsi alla madre e alle sue nuove socie, The Librarians (Angela Bassett, Michelle Yeoh e Carla Gugino).