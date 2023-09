Gunpowder Milkshake stasera su Rai2: trama e cast del film con Michelle Yeoh e Lena Headey

Stasera su Rai2 alle 21:20, in prima visione in chiaro, va in onda Gunpowder Milkshake, il thriller del 2021 con un incredibile cast quasi tutto al femminile: la trama.

Una prima serata all'insegna della vendetta con Gunpowder Milkshake, il thriller in onda stasera su Rai2 per la prima volta in chiaro. Diretto da Navot Papushado, con la sceneggiatura co-scritta da Papushado e Ehud Lavski, il film avrà un sequel, come annunciato a Cannes nel 2021.

La trama

Gunpowder Milkshake: Lena Headey in una scena

Scarlet, killer professionista, abbandona sua figlia Sam quando quest'ultima non è che una dodicenne. Nei quindici anni seguenti, durante i quali la bambina diverrà una donna, ad occuparsi di lei sarà un "sindacato criminale". Fino a quando anche Sam decide di intraprendere il mestiere della madre. Si ritrova invischiata in una missione estremamente pericolosa e deve decidere se compiere fino in fondo quanto l'"impresa" le ha chiesto o se salvare Emily, una bambina di otto anni. Rivedendosi molto nella piccola, Sam decide di agire di testa propria, scatenando la furia dell'organizzazione criminale, pronta a rivalersi su di lei con ferocia.

Mentre diversi sicari sono sulle sue tracce per eliminarla, Sam decide di cercare sua madre e le Librarians, le sue "socie in affari". Anna May, Madeleine e Florence hanno infatti creato un gruppo per sostenersi a vicenda, e continuare a uccidere per denaro come hanno sempre fatto. Con l'arrivo di Sam, le killer dovranno imparare a fidarsi di lei per iniziare a combattere insieme e proteggere da ogni minaccia la piccola e indifesa Emily.

Il cast

Gunpowder Milkshake: Karen Gillan in una scena

Un gruppo di interpreti incredibili dà vita ai personaggi di Gunpowder Milkshake: Karen Gillan è la protagonista Sam, Lena Headey è sua madre Scarlet, Carla Gugino (Madeleine), Angela Bassett (Anna May) e Michelle Yeoh (Florence) sono le Librarians, Chloe Coleman è la piccola Emily, Paul Giamatti interpreta Nathan.