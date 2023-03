Guillermo Del Toro da record, è il primo a vincere l'Oscar per miglior film, regia e miglior film animato

Guillermo Del Toro ha fatto la storia degli Oscar 2023 diventando la prima persona nella storia dei premi a vincere un Academy Award per il miglior film, il miglior regista e il miglior film d'animazione. Il suo adattamento di Pinocchio si è portato a casa l'Oscar per il miglior film d'animazione durante la cerimonia di consegna degli Academy Awards, permettendo al regista messicano di arrivare in un posto dove nessun altro regista è mai stato prima.

Durante il suo discorso di ringraziamento, Del Toro ha affermato: "L'animazione è cinema. L'animazione non è un genere. L'animazione è pronta per essere portata al passo successivo. Mantenete viva la conversazione sull'animazione".

Oscar 2023: Netflix si porta a casa ben sei premi

Il regista messicano che, in precedenza, aveva vinto l'Oscar per la migliore regia e per il miglior film per La forma dell'acqua - The Shape of Water nel 2018, condivide il premio con il regista Mark Gustafson e i produttori Gary Ungar e Alexander Bulkley. Altri candidati nella categoria quest'anno includevano Marcel the Shell, Il gatto con gli stivali: l'ultimo desiderio, The Sea Beast e Red.

Il Pinocchio di Del Toro ha reinventato la classica storia di un burattino di legno portato in vita, utilizzando immagini visive ispirate all'opera d'arte di Gris Grimly. Il film è ambientato sullo sfondo dell'Italia fascista prima della Seconda Guerra Mondiale, quando il burattino viene reclutato in un campo militare. Gregory Mann dà la voce a Pinocchio nel film, che vede David Bradley nei panni di Geppetto ed Ewan McGregor nei panni del Grillo parlante. Il cast è completato da Tilda Swinton, Christoph Waltz, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, John Turturro, Ron Perlman, Tim Blake Nelson e Burn Gorman.

Guillermo del Toro annuncia il prossimo progetto in stop-motion dopo Pinocchio

"Ci sono diversi capovolgimenti nel film", ha dichiarato Guillermo del Toro riguardo al suo adattamento. "Uno dei più importanti è che non si tratta di un bambino che impara a essere un vero ragazzo, ma di un padre che impara ad essere un vero padre. Si tratta di disobbedienza, e la disobbedienza è urgente nel mondo adesso. Ci aiuta a capire come possiamo amarci l'un l'altro nei nostri fallimenti, nei nostri difetti, nella nostra umanità."

Qui tutti i vincitori degli Oscar 2023.