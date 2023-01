Guillermo del Toro annuncia il prossimo progetto in stop-motion dopo Pinocchio

Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro sarà il nuovo progetto in stop-motion di Guillermo del Toro, che scriverà il film con l'autore di Matilda the Musical Dennis Kelly.

Dopo aver incantato pubblico e critica con la sua versione di Pinocchio, Guillermo del Toro annuncia il suo prossimo adattamento in stop-motion: si tratta del romanzo di Kazuo Ishiguro, Il gigante sepolto, come rivelato dal Telegraph.

"Il prossimo film in stop-motion che sto realizzando è un adattamento de Il gigante sepolto di Kazuo Ishiguro, che sto attualmente scrivendo insieme a Dennis Kelly, e inizieremo il processo di progettazione tra due mesi", ha spiegato Guillermo del Toro. "Prima girerò un lungometraggio live-action. Ma nel frattempo stiamo sviluppando un lookbook e tra circa due anni, se tutto andrà bene, inizieremo la produzione".

Il gigante sepolto è diventato un classico istantaneo al momento della sua uscita nel 2015. Nel libro, Kazuo Ishiguro racconta la storia dell'anziana coppia britannica Axl e Beatrice mentre cercano il figlio perduto in un'Inghilterra post-arturiana dove nessuno sembra poter accedere ai propri ricordi a lungo termine per via di una nebbia che incombe sulla terra. Axl e Beatrice ricordano di aver avuto un figlio, ma non sanno più dove si trovi, né che cosa li abbia separati da lui. Non possono indugiare oltre: a dispetto della vecchiaia e dei pericoli devono mettersi in viaggio e scoprire l'origine della nebbia incantata, prima che la memoria di ciò a cui più tengono sia perduta per sempre. Lungo il cammino si uniscono ad altri viandanti - il giovane Edwin, che porta il marchio di un demone, e il valoroso guerriero sassone Wistan, in missione per conto del suo re - e con essi affrontano ogni genere di prodigio: la violenza cieca degli orchi e le insidie di un antico monastero, lo scrutinio di un oscuro barcaiolo e l'aggressione di maligni folletti, il vetusto cavaliere di Artù, Galvano, e il potente drago Querig.

Per il momento, Guillermo del Toro si gode la candidatura all'Oscar come miglior film d'animazione per il suo Pinocchio.