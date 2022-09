Cabinet of Curiosities: un nuovo trailer della serie antologica di Guillermo del Toro

Netflix ha condiviso un nuovo trailer della serie antologica Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities, il progetto horror che debutterà in streaming dal 25 ottobre con due racconti distribuiti ogni giorno fino al 28 ottobre.

Nel video condiviso online si vedono le prime sequenze dei vari racconti portati sul piccolo schermo, svelandone l'atmosfera e i protagonisti al centro dei vari racconti tra mostri, fantasmi, situazioni terrificanti e omicidi.

Guillermo del Toro ha spiegato introducendo l'atteso progetto della piattaforma: "Con Cabinet of Curiosities, abbiamo deciso di mostrare le realtà esistenti al di fuori del nostro mondo normale: le anomalie e le curiosità. Abbiamo scelto e curato un gruppo di storie e narratori per proporre questi racconti, che provengano dallo spazio più profondo, dal mondo del sovrannaturale, o semplicemente dall'interno delle nostre menti".

La descrizione delle puntate è la seguente:

In Dreams in the Witch House reciteranno Rupert Grint (Servant), Ismael Cruz Cordova (The Undoing), DJ Qualls (Turning Point), Nia Vardalos (Love, Victor) e Tenika Davis (Jupiter's Legacy). La sceneggiatura è firmata da Mika Watkins, basandosi su un racconto breve di H.P. Lovecraft. Alla regia c'è Catherine Hardwicke.

Graveyard Rats: David Hewlett (The Shape of Water) è il protagonista di un episodio scritto e diretto da Vincenzo Natali ispirandosi a un racconto breve di Henry Kuttner.

Lot 36: Regina Corrado (Deadwood) ha scritto l'episodio diretto da Guillermo Navarro (Godfather of Harlem), basandosi su una storia originale di Del Toro. Nel cast ci sono Tim Blake Nelson (Watchmen), Elpidia Carrillo (Predator), Demetrius Grosse (Fear The Walking Dead) e Sebastian Roché (The Man in the High Castle).

Pickman's Model: la puntata è stata scritta da Lee Patterson (Curve), basandosi su un racconto di H.P. Lovecraft. La regia è di Keith Thomas (Firestarter). Nel cast ci sono Ben Barnes (Shadow and Bone), Crispin Glover (Rivers Edge), e Oriana Leman (The Whale).

The Autopsy: tra gli interpreti ci sono F. Murray Abraham (Amadeus), Glynn Turman (Ma Rainey's Black Bottom) e Luke Roberts (Ransom). La sceneggiatura è firmata da David S. Goyer (The Sandman), basandosi su un racconto breve di Michael Shea. Alla regia c'è David Prior (The Empty Man).

The Murmuring: ha come star Essie Davis (The Babadook), Andrew Lincoln (The Walking Dead) e Hannah Galway (Sex/Life). Guillermo del Toro ha scritto la sceneggiatura basandosi su una storia originale da lui ideata. La regia è di Jennifer Kent (The Babadook).

The Outside: il cast è composto da Kate Micucci (The Little Hours) e Martin Starr (Silicon Valley). Haley Z. Boston (Brand New Cherry Flavor) ha firmato la sceneggiatura basata su una storia di Emily Carroll. Alla regia c'è Ana Lily Amirpour.

The Viewing: Peter Weller (Robocop), Eric André (The Eric Andre Show), Sofia Boutella (Kingsman: The Secret Service), Charlyne Yi (Always Be My Maybe), Steve Agee (Peacemaker), Michael Therrialt (Locke and Key) e Saad Siddiqui (DC's Legends of Tomorrow) sono i protagonisti di un episodio diretto da Panos Cosmatos (Mandy), che ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad Aaron Stewart-Ahn.