Guerre stellari: quella volta in cui Mark Hamill provò a svelare il suo numero di telefono

Nonostante il passare dei decenni, la prima trilogia di Star Wars non smette di appassionare e i fan sono sempre felici di conoscere nuovi episodi accaduti dietro le quinte del primo Guerre Stellari, come quello in cui si racconta di come Mark Hamill abbia cercato di inserire il suo numero di telefono in una scena molto importante.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Questa curiosa notizia è stata recentemente scoperta da Jordan D. White, il senior editor dei fumetti X-Men alla Marvel, che ha condiviso una vecchia intervista di Mark Hamill su Twitter, dove l'attore raccontava questo episodio accaduto durante le riprese della scena del compattatore di rifiuti, insieme a Harrison Ford e Carrie Fisher: "Nella scena in cui stiamo cercando di uscire dall'immondizia, dovevo dire: 'Threepio, apri il ... e dare questo numero seriale lungo. Quindi avevo pensato di dire "2--", così il mio numero sarebbe stato conservato per sempre nel film."

It was... it was his PHONE NUMBER?!? pic.twitter.com/LOaEbrnK4m — Jordan D. White (@cracksh0t) July 20, 2020

Mark Hamill ha proseguito il racconto spiegando che la sua idea gli è stata rubata da Harrison Ford, visto che le posizioni in scena erano cambiate: "Ma il modo in cui è stata poi girata la scena non mi ha permesso di stare vicino alla porta e così Harrison ha potuto dire la sua battuta e ha iniziato a dettare il suo numero e questo ci sono rimasto male. Gli ho detto: "Dai, dì il mio, ci ho pensato io!" Ma ha continuato a fare di testa sua e io mi sono arrabbiato. Alla fine Harrison ha letto il mio numero e poi ha esclamato: "Felice ora, bambino cresciuto?" E ho riso perché mi sentivo scemo visto che mi ero comportato come un bambino di due anni."

Per coloro che non ricordano, il numero che dice nel film è 326-3827, che effettivamente sembra il numero di telefono di qualcuno, ma non sappiamo se sia stato proprio quello di Mark Hamill o no.