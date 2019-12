Guardiani della Galassia, James Gunn: "Yondu non tornerà in vita"

La morte di Yondu Udonta in Guardiani della Galassia Vol. 2 non è stata accettata da molti fan, ma James Gunn conferma che il personaggio non tornerà mai in vita.

James Gunn, regista di Guardiani della Galassia, ha confermato che il personaggio di Yondu Udonta, interpretato nei due film da Michael Rooker, non tornerà in vita nel prossimo episodio dedicato ai Guardiani, spiegando anche il perché di questa decisione.

I fan sono desiderosi di sapere quale sarà il destino dei loro personaggi preferiti e, tramite le stories di Instagram, uno di loro ha chiesto al regista se Yondu tornerà mai in vita. James Gunn ha prontamente risposto che nei suoi film nessun personaggio torna indietro se è deceduto: "No, in vita no. Se un personaggio muore nei miei film probabilmente resteranno morti. La posta in gioco è importante."

Guardiani della Galassia 3: la risposta di James Gunn a un fan su Youndu

James Gunn e Michael Rooker, inoltre, sono molto amici e il regista in passato aveva affermato che senza l'amico non avrebbe avuto senso tornare alla regia di un altro capitolo dei Guardiani della Galassia: "Michael Rooker, nonostante tutte le schifezze che gli do, è uno dei miei amici più cari al mondo e l'ultima cosa che volevo fare era girare un film senza di lui in futuro."

Ma, a quanto pare, la linearità della storia è più forte dell'amicizia per James Gunn, quindi Yondu pare non tornerà mai più nella saga di Guardiani della Galassia, deludendo così i fan che speravano in una rinascita.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 potrebbe arrivare nei cinema nel 2022, rientrando nella Fase 5 dei Marvel Studios.