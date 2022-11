Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldaña commenta le ipotesi che sia il suo ultimo film del MCU

Zoe Saldaña ritornerà a interpretare Gamora in Guardiani della Galassia Vol. 3, progetto che dovrebbe rappresentare l'ultima avventura del team di eroi al centro della saga tratta dai fumetti Marvel ideata da James Gunn.

L'attrice, in una recente intervista, ha ora parlato del potenziale futuro del suo personaggio nel MCU.

Rispondendo alle domande di Variety, Zoe Saldana ha dichiarato parlando della possibilità che Guardiani della Galassia Vol. 3 segni il suo addio al MCU: "Non posso mai dire no a qualcosa, ma quel trucco verde? Non sarei sconvolta se non dovessi più dovermelo far applicare".

L'attrice, ridendo, ha quindi aggiunto: "Mi manca Gamora, ma non mi manca presentarmi alle 3.30 di mattina sul set e le sessioni di trucco lunghe cinque ore, e le successive visite dal dermatologo".

Guardiani della galassia Vol.2: Zoe Saldana nei panni di Gamora

Zoe sembra quindi pronta a uscire dal Marvel Cinematic Universe e i fan dovranno attendere prima di scoprire se, e in che modo, la sua storia si concluderà con il terzo capitolo della trilogia ideata da Gunn. Gamora, nel film, dovrebbe essere alla guida dei Ravagers e questo potrebbe portare il personaggio ad allontanarsi definitivamente dai Guardiani, concludendo così l'esperienza della sua interprete nei film tratti dai fumetti Marvel.