Guardiani della Galassia Vol. 3: Zoe Saldana mostra delle foto dal set in versione Gamora

Zoe Saldana ha regalato ai fan la prima foto che la ritrae nuovamente nel ruolo di Gamora in occasione delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3.

Il nuovo capitolo della saga diretta da James Gunn, dopo numerosi ostacoli che hanno compreso anche il licenziamento del regista, è attualmente in fase di produzione.

Dal set di Guardians of the Galaxy Vol. 3 sono già emersi qualche scatti grazie a Chris Pratt e Will Poulter e Zoe Saldana ha ora regalato delle nuove immagini per ripercorrere il suo 2021.

Le foto dell'attrice in versione Gamora non regalano molti spoiler, non svelando quindi il modo in cui il personaggio sarà coinvolto negli eventi. Nel film Avengers: Infinity War Thanos aveva ucciso sua figlia, mentre in Avengers: Endgame era stata mostrata una versione di Gamora legata a un'altra dimensione temporale e che non riconosceva Star-Lord.

Nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, distribuito nelle sale il 23 maggio 2023, ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.