Guardiani della Galassia Vol. 3, una teoria dei fan anticipa la morte di uno dei protagonisti

Nel 2023 arriverà finalmente Guardians of the Galaxy vol. 3, il terzo film dedicato a uno dei più strambi gruppi di eroi del Marvel Cinematic Universe e secondo una teoria dei fan potrebbe anche segnare la morte di uno dei suoi protagonisti, Drax.

Guardiani della galassia: Dave Bautista è il possente Drax the Destroyer

Come riportano anche i colleghi di CBR, una teoria diffusasi negli ultimi tempi sul web vorrebbe la morte di uno dei Guardiani nel terzo capitolo cinematografico diretto da James Gunn, come d'altronde è già successo nei precedenti film.

Se ben ricordate, infatti, in Guardiani della Galassia Groot (Vin Diesel) abbiamo assistito al sacrificio di Groot, che ha dato la vita per aiutare i suoi compagni (salvo poi rinascere e regalarci uno dei personaggi più adorabili del MCU, Baby Groot; nel secondo, è stato Youndu (Michael Rooker)a lasciarci, e sebbene non è detto che debba per forza morire qualcuno anche nella nuova pellicola, vi è sicuramente un'alta probabilità che questo possa accadere.

Ma chi potrebbe essere questa volta a dirci addio? Secondo l'account Instagram superheroes.shelter potrebbe essere il turno di Drax, il personaggio interpretato da Dave Bautista. Perché? La risposta si nasconderebbe nel logo del film.

Come potete vedere anche nell'immagine condivisa dall'account, il colore della scritta Guardians of the Galaxy potrebbe in realtà rappresentare il personaggio che morirà nel film. Con il primo più sui toni del marrone/beige, e il secondo di un blu metallico, effettivamente, potrebbe aver senso... E il terzo dà l'aria di richiamare i colori di Drax, ora che lo si guarda da una simile prospettiva. Ma sarà davvero così?

C'è da dire che Dave Bautista ha già detto in passato che il terzo film potrebbe essere l'ultima occasione in cui vedremo Drax, e che non ha alcuna intenzione di tornare per una serie tv dedicata al personaggio, qualora dovesse essere proposta; inoltre, Gunn sa il fatto suo con gli easter egg, e questo dei titoli potrebbe essere uno dei meglio nascosti finora (in piena vista, come vuole la regola).

Voi che ne pensate?