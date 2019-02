Guardiani della Galassia Vol. 3, Waititi non vuole la regia: "Quei film sono di James Gunn!"

Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora trovato un nuovo regista dopo il licenziamento di James Gunn e ora Taika Waititi ha smentito ufficialmente di essere interessato a colmare il vuoto lasciato dal suo collega, nonostante abbia collaborato con la Marvel in occasone di Thor: Ragnarok.

Taika ha dichiarato: "Per me quelli sono film di James Gunn. Entrare in qualcosa del genere che ha il suo marchio in tutti i film, sarebbe come entrare nella casa di qualcuno e dire 'Hey, sono il vostro nuovo papà ed è in questo modo che ora prepariamo i sandwich con il burro d'arachidi'. Fa sentire un po' a disagio".

Il regista ha però assicurato che vuole girare un altro cinecomic: "Frequento ancora queste persone e sto parlando con loro di nuovi progetti".

Il capitolo conclusivo della trilogia dedicata ai Guardiani dovrebbe comunque essere realizzato: Chris Pratt ha confermato che i ritardi non significano che il progetto sia stato abbandonato. La star ha sottolineato: "Prometto che ci sarà un terzo film, non so esattamente che aspetto avrà, ma so che tutti sono disposti a partecipare e vogliono dare ai fan ciò che desiderano, oltre a concludere la trilogia in modo significativo".