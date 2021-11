Guardiani della Galassia Vol. 3: Sylvester Stallone mostra il suo nuovo costume con una foto

In Guardiani della Galassia Vol. 3 ci sarà anche l'attore Sylvester Stallone che ha condiviso oggi una nuova foto dal set.

Lo scatto permette di vedere il suo nuovo costume e il look che avrà nel terzo capitolo delle avventure dei supereroi diretto da James Gunn.

La foto condivisa da Sylvester Stallone, impegnato nelle riprese, sembra inoltre svelare che la giacca di Stakar Ogord avrà uno stemma dei Ravager.

Il personaggio tornerà in Guardians of the Galaxy Vol. 3 dopo che nel precedente capitolo era stato introdotto in una scena in cui Yondu lo contatta. I due hanno un passato misterioso in comune e l'interazione non si era svolta nel migliore dei modi. Nelle sequenze finali, tuttavia, Stakar e i Ravager si riunivano dopo il sacrificio compiuto da Yondu per salvare Peter Quill.

Nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia, in arrivo il 5 maggio 2023, ci saranno alcuni nuovi arrivi nel cast come Will Poulter, che ha la parte di Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji che ha ottenuto un ruolo che "quasi tutti gli attori importanti a Hollywood volevano", dettaglio condiviso online senza però che il filmmaker rivelasse l'identità del personaggio.

Per Disney+ verranno realizzati gli speciali I am Groot e Guardians of the Galaxy Holiday Special.