Guardiani della Galassia Vol 3: il rating PG-13 messo in discussione per via delle "scene disturbanti"

Guardiani della Galassia Vol. 3 è stato rilasciato il 3 maggio 2023 e sebbene molti fan siano entusiasti della pellicola al punto di definirla la "miglior chiusura di sempre per una trilogia del MCU", alcuni spettatori questo fine settimana sono usciti dalle sale contestando il rating PG-13 del film dei Marvel Studios, a causa di una serie di "scene violente e disturbanti".

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

"È violento, oscuro e brutale", ha affermato un utente su Twitter in riferimento al nuovo film di James Gunn, come riportato dal The Independent. "Hanno sicuramente spinto il rating PG-13 oltre ogni possibile confine e non mi sembra affatto appropriato. Ci sono molte immagini inquietanti e scene violente".

"C'è crudeltà sugli animali, tonnellate di violenza, sangue e un bel po' di parolacce per essere un film targato Disney/Marvel", ha scritto un altro spettatore la scorsa domenica. "A mio modo di vedere, a differenza dei suoi predecessori, questo film non è adatto ai bambini o alle persone facilmente impressionabili."

Guardiani della Galassia Vol. 3: Dave Bautista in una scena tratta dal trailer

Attenzione, seguono spoiler. C'è da dire che, pur mantenendo in parte la natura carica di umorismo dei due capitoli precedenti, Guardiani della Galassia Vol. 3 mostra sicuramente un lato oscuro mai visto prima. Inoltre, è opportuno menzionare che la pellicola è la prima nella storia del del Marvel Cinematic Universe a contenere la parola "fuck", che viene pronunciata da Peter Quill, il personaggio interpretato da Chris Pratt.