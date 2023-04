Guardiani della Galassia Vol. 3, il nuovo spot con scene inedite del film di James Gunn

Marvel Entertainment ha appena pubblicato un nuovo spot di Guardiani della Galassia: Vol. 3 grazie al quale i fan potranno gustarsi delle scene inedite del nuovo film di James Gunn in vista dell'uscita al cinema prevista, nelle sale italiane, per il prossimo 3 maggio.

Nel breve filmato il protagonista presenta i Guardiani che si trovano apparentemente riuniti in una casa mentre stanno parlando di qualcosa. Ad un certo punto Drax (Dave Bautista) viene richiamato dallo Star-Lord (Chris Pratt) per la sua postura e chiede perché non può sdraiarsi sul divano, domandando confuso: "Perché è così lungo se non ci si può sdraiare?".

Guardiani della Galassia Vol. 3: una scena tratta dal trailer

Guardiani della Galassia Vol. 3 è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Il film è prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Nikolas Korda, Simon Hatt e Sara Smith sono i produttori esecutivi.

La sinossi ufficiale di Guardiani della Galassia Vol. 3 dei Marvel Studios recita: "Con questo film la nostra amata banda di disadattati si sta sistemando su Knowhere. Ma non passa troppo tempo prima che le loro vite vengano sconvolte dall'eco del turbolento passato di Rocket. Peter Quill, ancora provato dalla perdita di Gamora, deve riunire intorno a sé la sua squadra per una pericolosa missione atta a salvare la vita di Rocket - una missione che se non verrà portata a termine con successo potrebbe segnare la fine dei Guardiani come li conosciamo."