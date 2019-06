Guardiani della Galassia Vol. 3: Nova debutterà nel cinecomic?

Guardiani della Galassia 3 potrebbe rappresentare il film in cui debutterà Nova, uno dei personaggi più attesi dai fan della Marvel.

A rivelare l'indiscrezione un utente di Reddit, chiamato TheMarvelScoopMaster, che ha pubblicato online dei dettagli relativi a quanto dovrebbe accadere nella prossima fase del Marvel Cinematic Universe.

Tra gli spoiler relativi a Guardians of the Galaxy Vol. 3 c'è proprio la presenza di Nova, eroe che il regista e sceneggiatore James Gunn vorrebbe mostrare in azione nel capitolo conclusivo della trilogia dedicata alle avventure dei Guardiani.

I fratelli Russo, recentemente autori di Avengers: Endgame, avevano già parlato di questa possibilità e Kevin Feige, produttore a capo dei Marvel Studios, aveva confermato che si tratta di un personaggio dal potenziale interessante in vista di un adattamento per il grande schermo, mentre alcuni fan avevano persino ipotizzato che prossimamente possa essere realizzato un cinecomic totalmente dedicato alle sue avventure.

In Guardiani della Galassia Vol. 3, almeno secondo le indiscrezioni, dovrebbero debuttare anche Adam Warlock, Beta Ray Bill, Quasar, Moondragonm Lylla e forse un villain interpretato da Mark Hamill.

Per ora nessun nome è stato confermato e le riprese del progetto dovrebbero iniziare nel 2020, dopo gli impegni di Gunn con la Warner Bros., per cui firmerà il sequel di Suicide Squad.

Nei fumetti della Marvel esistono tre versioni di Nova: quella originale del 1976 è stata ideata da Marv Wolfman e John Buscema, e mostra quello che accade quando uno studente dell'università chiamato Richard Rider riceve dei poteri incredibili da Centurione Nova I; la seconda è al femminile e si chiama Frankie Raye, dotata di poteri a causa di alcune sostanze chimiche utilizzata dal patrigno Phineas Horton (che effettua esperimenti sulla Torcia Umana); nella più recente Sam Alexander, figlio di un ex-Centurione Nova, incontra Rocket Raccoon e Gamora che lo addestrano.