Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn svela la tracklist dell'Awesome Mix del film

James Gunn ha svelato l'Awesome Mix per Guardiani della Galassia Vol. 3 e la selezione di brani scelti dal regista per la fine della sua trilogia regala già qualche anticipazione sull'atmosfera che verrà proposta sul grande schermo.

Tra gli artisti presenti nella tracklist ci sono Bruce Springsteen, Radiohead, Florence + The Machine, Heart, Alice Cooper, The Mogwli e molti altri.

La selezione musicale ideata da James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 3 è composta da 17 brani e prende il via con Creep, in versione acustica, di Radiohead, per concludersi poi con Come and Get Your Love di Redbone.

Il filmmaker ha scritto e diritto il film e nel cast dell'ultimo capitolo della trilogia ideata dal filmmaker ci saranno i ritorni di Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Sean Gunn, Karen Gillan, Pom Klementieff, Bradley Cooper, e Vin Diesel. I nuovi arrivi sono invece quelli di Will Poulter, che interpreta Adam Warlock, e Chukwudi Iwuji.

La tracklist dell'Awesome Mix è la seguente: